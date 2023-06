Barrage de Kakhovka : plusieurs villages face à une pénurie d'eau

Par euronews

Les agriculteurs de plusieurs localités sont privés de l'eau de retenue traditionnellement utilisée pour irriguer les cultures

Le village ukrainien de Hrushivka fait face à une deuxième guerre depuis la rupture partielle du barrage de Kakhovka. Ici les terres agricoles sont traditionnellement irriguées par les eaux de retenue du barrage.

Dans plusieurs localités, les agriculteurs font face comme ils peuvent à la pénurie. "Nous prenions l'eau du réservoir de Kakhovka. Maintenant, nous avons apporté tout ce matériel, pour la pomper d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin de 40 à 50 mètres cubes d'eau par jour pour l'hectare de serres que je possède. J'ai apporté cinq mètres cubes aujourd'hui. Alors, comment puis-je cultiver ?", explique Volodymyr Igolnik.

L'irrigation agricole n'est pas le seul problème, dans ce village de 4 000 habitants. Si Volodymyr se bat pour ses cultures, d'autres creusent des trous pour tenter de stocker l'eau.

Svetlana Varavina est une habitante de Hrushivka : "nous avons compris qu'il n'y aurait pas d'eau, mon mari et mon fils ont creusé un trou. Créer un autre bassin d'eau potable coûterait très cher. Mais nous voulons cultiver nos tomates, les légumes sont très chers maintenant. Nous voulons en avoir pour nous et pour nos enfants".

Les autorités ukrainiennes distribuent de l'eau potable aux villages les plus touchés par la rupture du barrage. Dans ce village et dans d'autres, il n'y a pas d'eau courante, ce qui cause un grave danger pour les plus âgés.