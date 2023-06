Cyclisme : le choc après la mort de Gino Mäder lors du Tour de Suisse

Par euronews avec AFP

Le coureur suisse de 26 ans a succombé à ses blessures vendredi matin au lendemain d'une lourde chute dans la descente du col de l'Albula.

Gino Mäder est tombé jeudi après-midi au km 197 de l'étape-reine du Tour de Suisse entre Fiesch et La Punt, dans la descente du col de l'Albula. Il a été retrouvé "inerte dans l'eau" d'un ravin en contrebas de la route et transporté à l'hôpital de Coire.

Le grimpeur "n'a pas pu relever son dernier et plus grand défi et à 11h30, nous avons dû dire au revoir à l'une des lumières de notre équipe", écrit la formation Bahrain-Victorious dans un communiqué. "Toute notre équipe est dévastée par cet accident tragique, et nos pensées et nos prières vont à la famille de Gino et à ses proches en cette période incroyablement difficile".

La course a été "neutralisée" vendredi avant le départ de la 6e étape entre Coire et Oberwil-Lieli. "Le peloton prendra le départ des 30 derniers kilomètres" et formera "un cortège en hommage" au coureur, a annoncé l'organisation de l'épreuve.

"Le cyclisme est une grande famille, aujourd'hui nous pleurons tous un garçon spécial. Ton sourire restera toujours dans nos coeurs", a affirmé l'organisation du Tour d'Italie, où le grimpeur avait remporté une étape en 2021.

Gino Mäder était l'un des principaux espoirs suisses dans les courses à étapes, et s'était classé 5e et meilleur jeune du Tour d'Espagne 2021.

Cette chute mortelle rappelle celles du Belge Wouter Weylandt en 2011, dans la descente du Passo del Bocco lors de la 3e étape du Giro, et de l'Italien Fabio Casartelli en 1995, dans la descente du Portet d'Aspet pendant la 15e étape du Tour de France.