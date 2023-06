Le cyclone Biparjoy a touché terre en Inde, 175 000 personnes préventivement évacuées

Les pluies diluviennes et les vents forts du cyclone Biparjoy ont frappé Mandvi dans le district de Kutch de l'Etat indien du Gujarat. 16 juin 2023 - Tous droits réservés Ajit Solanki/Copyright 2023 The AP. All rights reserved