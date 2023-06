Guerre en Ukraine : la situation en ce samedi 17 juin

Par euronews avec agences

Tandis que la contre-offensive ukrainienne se poursuit, Vladimir Poutine a une nouvelle fois mis en garde l'Otan concernant l'envoi de chasseurs F-16 en Ukraine.

La contre-offensive ukrainienne se poursuit sur le terrain dont les succès restent mesurés à ce stade avec quelques gains territoriaux (une poignée de localités et une centaine de kilomètres carrés, essentiellement sur le front sud).

Moscou ne cesse de marteler que ces opérations militaires sont un échec.

Les autorités ukrainiennes sont par ailleurs toujours mobilisées dans la région de Kherson après la destruction partielle d'un barrage qui a causé d'immenses dégâts et engendré la mort de nombreux Ukrainiens.

Après s'être rendue à Kyiv, une délégation de dirigeants africains était attendue ce samedi en Russie pour évoquer avec les autorités russes un plan de paix pour l'Ukraine.

Vendredi la délégation a rencontré le président Volodymyr Zelensky et a demandé à la Russie et à l'Ukraine de désamorcer la situation et de négocier un plan de paix.

Ces envoyés ont dû se mettre à l'abri : à peine arrivés à Kyiv qu'ils ont été exposés à des des frappes de missiles russes sur la capitale ukrainienne.

Le président russe Vladimir Poutine a averti de son côté que les avions de combat américains de type F-16 "brûleront" en Ukraine si l'Occident équipait l'armée ukrainienne avec ce qui type de matériel militaire considéré comme le plus sophistiqué fourni à ce jour.

Le président russe s'exprimait lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine a précisé que le transfert d'avions F-16 présentait "un grave danger pour l'Otan qui risque d'être encore plus impliquée dans ce conflit armé".

"Les chars brûlent [en Ukraine], plusieurs chars ont été détruits [récemment lors des opérations ukrainiennes dans les directions de Vremivka et Zaporizhzhia], y compris des Léopards. Hier, c'était la même chose, et hier, il y avait des léopards. Ils brûlent. Les F-16 brûleront aussi, sans doute".

De son côté, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a appelé samedi à produire plus de chars pour assurer les besoins de l'armée russe dans son opération en Ukraine, en pleine contre-offensive ukrainienne.

M. Choïgou, qui s'est rendu lors d'une inspection dans une usine militaire de la région d'Omsk (Sibérie occidentale), "a fixé l'objectif de poursuivre l'augmentation de la production des chars", a indiqué l'armée russe dans un communiqué.

Selon le ministre, c'est nécessaire pour "satisfaire les besoins des forces russes qui remplissent les tâches de l'opération militaire spéciale" en Ukraine, précise le communiqué.

Sergueï Choïgou a également évoqué la nécessité d'améliorer la sécurité des véhicules blindés et de leurs équipages, selon la même source.