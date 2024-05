En Italie, le parti de Giorgia Meloni en tête des intentions de vote (sondage euronews)

Par euronews

En Italie, le parti national conservateur de Giorgia Meloni terminerait en tête des prochaines élections européennes, selon notre sondage Ipsos-Euronews. La cheffe du gouvernement européen rêve de faire basculer la table en Europe mais le combat n'est pas gagné d'avance.

Comme en France avec le Rassemblement national, c'est le parti d'extrême droite la Première ministre Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia (Frères d'Italie), qui est en tête des intentions de vote en Italie en vue des élections européennes de juin prochain, selon le super-sondage d'Euronews de fin avril, tandis que la deuxième force politique est le Parti démocrate de centre-gauche, suivi du Mouvement 5 étoiles.

Fratelli d'Italia est solidement positionné à 26,7%, comme à la fin du mois de mars. Néanmoins, selon les résultats globaux des sondages, le centre et la gauche populiste s'en sortent plutôt bien : le Partito Democratico et le Mouvement 5 étoiles sont tous deux en légère croissance par rapport au mois précédent.

La Ligue et Forza Italia peinent légèrement à dépasser 8% d'intentions de vote. Ces deux partis constituent les autres composantes du bloc conservateur et nationaliste italien actuellement au pouvoir. La Ligue populiste de droite de Matteo Salvini est une fraction du groupe d'extrême droite Identité et Démocratie au Parlement européen et le centre-droit Forza Italia est une fraction du groupe du Parti populaire européen, dirigé par le ministre des Affaires étrangères et ancien président du Parlement européen Antonio Tajani.

Giorgia Meloni a annoncé dimanche 28 avril qu'elle sera tête de liste de son parti pour les élections. Sa stratégie nécessite une forte participation électorale à l'échelle du continent pour obtenir autant de sièges que possible au Parlement européen et influencer la formation des futures coalitions.

Le groupe politique de la Première ministre italienne est une composante du groupe des Conservateurs et Réformateurs européens (ECR), dont l'objectif est de détenir la clé de la future grande coalition de centre-droit, entre le Parti populaire européen et le groupe ECR, comme ne l'exclut pas la présidente sortante de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Mais cette ambition doit maintenant se concrétiser dans les urnes le 9 juin prochain. Or les projections en sièges, à ce stade, indiquent au contraire que la coalition PPE/Socio-démocrates/Renew devrait conserver l'avantage numéraire.

Mais avant de disputer le match européen Giorgia Meloni devra relever deux défis dans son propre pays. Le principal étant son rival Matteo Salvini, solide partenaire de Marine Le Pen au Parlement européen.

Le deuxième défi est la montée en puissance des partis de gauche. Si le Parti démocrate, membre du groupe des Socialistes et Démocrates, trouve une entente avec ses rivaux du Mouvement 5 étoiles, dirigé par l'ancien Premier ministre Giuseppe Conte,la gauche et le centre-gauche pourraient créer un cadre cohérent dans un spectre politique italien morcelé et conflictuel.