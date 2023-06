Vatican : le pape retrouve les pèlerins à Saint-Pierre après son opération

Par Euronews avec AFP

De retour de convalescence, le Pape fait part de sa tristesse après le naufrage d'un bateau de migrants en Grèce et l'attaque d'un lycée ougandais.

Le pape François, opéré début juin de l'abdomen, a célébré l'Angélus dimanche devant des milliers de pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre au Vatican, remerciant les fidèles pour leurs messages d'"affection" pendant son hospitalisation.

François, 86 ans, a quitté vendredi l'hôpital Gemelli de Rome après dix jours de convalescence.

"Je veux exprimer ma gratitude pour l'affection, la préoccupation, l'amitié", a déclaré le jésuite argentin, diminué depuis plusieurs années par une santé chancelante, en particulier des problèmes d'intestin et d'articulations.

"Ce soutien humain a été pour moi d'une grande aide et d'un grand réconfort", a-t-il assuré, sous les applaudissements nourris de la foule.

Le souverain pontife a de nouveau fait part de "sa profonde tristesse et douleur" après le naufrage en Grèce dans la nuit de mardi à mercredi d'un chalutier vétuste transportant des centaines de migrants qui a fait au moins 78 morts et de nombreux disparus.

"Il semble, il semble, que la mer était calme. Je renouvelle ma prière pour ceux qui ont perdu la vie et j'implore pour que tout soit fait, toujours, pour prévenir de pareilles tragédies", a-t-il souligné.

Il a également condamné "l'attaque brutale" en Ouganda d'assaillants - jihadistes, selon les autorités -, contre un lycée dans la nuit de vendredi à samedi. Attaque dans laquelle au moins 41 personnes, en majorité des étudiants, ont été tuées.

Le pape, qui se déplace de plus en plus en fauteuil roulant ou appuyé à une canne, est apparu en assez bonne forme, se tenant comme d'habitude à la fenêtre de ses appartements du palais apostolique. Il a néanmoins allégé son agenda et son audience hebdomadaire du mercredi a été annulée la semaine prochaine.