Poutine cherche à "détruire la réputation" du leader de Wagner, selon l'ISW

Le président russe tente de présenter Evgueni Prigojine comme un menteur corrompu, suite à sa mutinerie du week-end dernier.

Vladimir Poutine tente de détruire la réputation du patron des mercenaires de Wager, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (Insitute for the Study of War).

Le groupe de réflexion basé aux États-Unis a déclaré mardi que le président russe tentait de ternir la réputation d'Evgeniy Prigozhin en le qualifiant de "corrompu et de menteur" afin de saper le soutien du personnel de Wagner et de la société russe.

Samedi, Prigozhin a organisé une surprenante mutinerie, ses 25 000 mercenaires marchant sur Moscou.

La rébellion a été stoppée grâce à un accord secret, qui a vu Prigozhin exilé en Biélorussie avec une amnistie, mais elle a ébranlé Poutine.

L'autorité du président russe a été ébranlée, certains analystes affirmant qu'il allait désormais purger les voix critiques ou hésitantes au sein du régime.

"Poutine a probablement décidé qu'il ne pouvait pas éliminer directement Prigozhin sans en faire un martyr à l'heure actuelle", écrit l'ISW dans sa note d'information quotidienne.

"Prigozhin bénéficie encore d'un certain soutien au sein de la société russe et des forces régulières russes", poursuit-il. "Le Kremlin devra veiller à ce que ces groupes soient désillusionnés par Prigozhin pour le priver efficacement de son soutien populaire en Russie.

Le chef des mercenaires, autrefois allié de Poutine, s'est fait connaître en critiquant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Il a ouvertement contredit des aspects essentiels de la thèse du Kremlin selon laquelle les nazis dirigeaient l'Ukraine, tout en dénonçant la manière dont l'establishment militaire gérait la campagne, ce qui a valu à de nombreux autres de se retrouver en prison.

"Prigozhin... [a accusé le ministère de la défense russe de maltraiter le personnel militaire russe régulier au combat - un message qui a probablement séduit de nombreux militaires et leurs familles désillusionnés par la mobilisation, les pertes, les pénuries d'approvisionnement et les grandes pertes en vies humaines avec peu de résultats", a écrit l'ISW.

"Le Kremlin doit séparer la cause de Prigozhin de son personnage, de peur qu'une attaque contre Prigozhin ne soit perçue comme une attaque du Kremlin contre son récit populaire et ses objectifs déclarés de punir les dirigeants du ministère de la défense russe qui sont criminellement incompétents", a ajouté l'organisation.

"Le Kremlin continuera probablement à attaquer la personnalité de Prigozhin pour briser son soutien populaire, décourager le personnel de Wagner de le suivre en Biélorussie et détruire sa puissance financière.

Avant même que son armée de mercenaires ne soit déployée dans certaines des batailles les plus âpres d'Ukraine, Prigozhin dirigeait une ferme de trolls qui s'immisçait dans les élections américaines - ce qui lui a valu des ennuis avec le FBI - et utilisait sa milice privée pour des affaires louches sur le continent africain.

Ces activités ont permis à Prigozhin, ancien chef cuisinier de Poutine, d'acquérir un pouvoir économique et politique.

Mardi, le président russe a affirmé que la société mère du groupe Wagner n'était pas indépendante du Kremlin, dans le but de le discréditer, a suggéré l'ISW.

Il a affirmé publiquement pour la première fois que le Kremlin "finance entièrement" et "approvisionne entièrement" Wagner, tout en effectuant divers paiements pour le personnel et leurs familles.

Cette affirmation a été contestée par des analystes dans le passé.

S'adressant à Euronews en avril, Mark Beissinger, professeur de politique à l'université de Princeton, a déclaré que Prigozhin était "utile à Poutine" parce que son groupe armé pouvait "fournir des services" indépendants de l'État.

Les mercenaires de Wagner ont été accusés de se livrer à de nombreuses violations des droits de l'homme dans le monde entier, ce que peu de gouvernements souhaiteraient pouvoir constater.

Sans le nommer, M. Poutine a ajouté que la "Concord Company" de M. Prigozhin avait reçu 80 milliards de roubles (854 millions d'euros) entre mai 2022 et mai 2023 pour la livraison et la fourniture de nourriture à l'armée russe.

Il a déclaré que le Kremlin enquêterait pour savoir si la société a volé quoi que ce soit dans le cadre de ses activités.

"L'insinuation de Poutine selon laquelle le Kremlin enquêtera sur la société Concord pourrait être une préparation visant à justifier la confiscation par le Kremlin des biens de Prigozhin à la suite d'accusations de corruption", a écrit le SIE.

"Prigozhin avait construit sa marque personnelle en critiquant le commandement militaire russe et les bureaucrates pour leur corruption et leurs liens avec les pays occidentaux, et Poutine tente probablement de briser l'attrait populiste de Prigozhin en l'accusant des mêmes péchés", a ajouté l'organisation.

Le Kremlin a lancé une campagne visant à pardonner aux combattants de Wagner leur rôle dans la mutinerie, en leur proposant des contrats avec le ministère russe de la défense.