Par Euronews avec AFP

Israël mène lundi une "vaste opération antiterroriste" à Jénine, disant frapper "avec une grande force" cette ville de Cisjordanie occupée.

De violents affrontements ont éclaté à Jénine, en Cisjordanie, après un raid meurtrier de l'armée israélienne dans cette ville située en territoires palestiniens. Plus importante incursion de l'armée israélienne en Cisjordanie depuis plusieurs années, ce raid a débuté dans la nuit contre le camp de réfugiés palestiniens à Jénine

Des frappes aériennes et une incursion terrestre ont été menées notamment dans le camp de réfugiés de Jénine.

Une action vivement dénoncée par le premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh : "cette agression est un lien qui complète ce que les colons font en termes de terrorisme et d'agressions. Nous demandons au monde d'arrêter immédiatement l'agression contre notre peuple à Jénine et nous demandons l'imposition de toutes les sanctions possibles contre Israël, l'agresseur qui sponsorise le terrorisme, et le terrorisme des colons", a t-il dit.

Pour Israël, le camp de réfugiés de Jénine sert de base arrière pour lancer des attaques contre son territoire. "Nous voulons que le camp cesse d'être un refuge pour les terroristes qui menaient des attaques dans toute la Judée et la Samarie et qui revenaient se cacher à l'intérieur du camp. Celui-ci ne sera pas un refuge pour ces terroristes et c'est pourquoi nous agissons", a dit Richard Hecht, porte-parole de l'armée israélienne.

Le raid a été décrit comme la plus grande opération israélienne dans la région depuis plus d'un an. Par ailleurs, dans un autre incident, un homme a été tué près de Ramallah sous les balles d'un soldat israélien.