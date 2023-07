L'OMS s'inquiète des conséquences sanitaires du réchauffement climatique

Par Euronews

Les experts de la santé constatent une augmentation des maladies et des décès liés à la chaleur.

Lundi et mardi ont été les journées les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. La hausse des températures due au changement climatique inquiète l’Organisation mondiale de la santé.

Le sujet a été abordé lors de la Septième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé de l’OMS qui se tient actuellement à Budapest.

"Je dis toujours que la crise climatique est une crise sanitaire, estime Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe. Elle fait reculer ou pourrait faire reculer 50 ans de progrès en matière de santé publique. Je citerais un exemple : il y a deux jours, le monde a enregistré la température la plus élevée jamais enregistrée, 17,01 degrés Celsius en moyenne mondiale. Dans notre région, l'année dernière, nous avons connu l'été le plus chaud et plus de 20 000 personnes sont décédées inutilement."

L’objectif de la conférence est de définir les priorités et les engagements futurs en matière d’environnement et de santé pour la Région européenne de l’OMS. En prenant en compte les dimensions sanitaires du changement climatique, de la pollution environnementale, de la dégradation des sols et de la perte de la biodiversité.