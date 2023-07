Lettonie : Edgars Rinkevics, premier président ouvertement homosexuel de l'UE

Par euronews

Il a été investi ce samedi à Riga. Il est membre du parti Unité, un parti politique letton libéral-conservateur.

Edgars Rinkevics, a prêté serment en tant que président de la Lettonie samedi à Riga, après une élection réussie en mai.

Lui qui était ministre des affaires étrangères de la Lettonie depuis 2011, est devenu le premier chef d'État ouvertement homosexuel d'un pays de l'Union européenne.

Il avait annoncé publiquement son homosexualité en 2014.

Bien qu'il s'agisse d'une fonction essentiellement cérémoniale, Edgars Rinkevics, en tant que président de la Lettonie, peut opposer son veto à des lois et convoquer des référendums.

Dans son discours d'investiture, il s'est engagé à soutenir les efforts de guerre de l'Ukraine contre la Russie et a souligné l'importance d'une politique étrangère exempte d'erreurs et mise en oeuvre de manière rapide, décisive et judicieuse.

Il a également abordé le problème de l'inégalité en Lettonie et a encouragé les jeunes citoyens à briser le plafond de verre.

Edgars Rinkevics avait remporté le troisième tour de l'élection présidentielle organisée le 31 mai 2023. Il est membre du parti libéral-conservateur "Unité".