Au Japon, des morts et des milliers d'évacuations après des pluies hors normes

Par euronews avec agences

Pluies diluviennes, rivières en crue, glissements de terrain : malgré l'état d'alerte, le bilan humain pourrait encore s'aggraver au Japon.

Au moins cinq personnes sont mortes dans des pluies torrentielles qui se sont abattues lundi dans le sud-ouest du Japon, où le bilan pourrait encore s'alourdir avec l'évacuation de milliers d'habitants.

Après une semaine de pluies régulières, "les plus importantes" précipitations "jamais enregistrées dans la région", selon l'agence météorologique du Japon, ont fait sortir les rivières de leur lit. La terre détrempée s'est effondrée dans des glissements de terrain, dont l'un a tué une femme de 77 ans dans la nuit de dimanche à lundi.

La maison de la septuagénaire a été engloutie par un glissement de terrain dans la région de Saga, ont indiqué les pompiers locaux à l'AFP. Son mari a été retrouvé conscient et emmené à l'hôpital.

Opération de nettoyage après une colée de boue à Kurume (sud du Japon) 平岡直樹/AP

Un autre glissement de terrain à Kurume, dans la région de Fukuoka, a englouti dix personnes, dont neuf ont survécu.

Les pluies ont tari ou cessé lundi en fin d'après-midi. Mais plus tôt, plus de 420 personnes ont été exhortées de se mettre à l'abri dans les régions de Fukuoka et d'Oita.

Près de deux millions d'habitants de Fukuoka, Hiroshima, Saga, Yamaguchi et Oita ont été sous le coup d'une alerte de niveau inférieur, les incitant à évacuer si elles se trouvent dans des zones dangereuses.

"La situation est telle que des vies sont en danger et que la sécurité doit être assurée", a déclaré à la presse Satoshi Sugimoto, de la division des prévisions de l'Agence.

Le Japon traverse actuellement sa saison annuelle de pluies, qui s'accompagne souvent de pluies diluviennes et entraîne parfois des inondations et des glissements de terrain, ainsi que des pertes humaines. Le risque de fortes pluies se trouve accru par le réchauffement climatique, selon les scientifiques.

Les glissements de terrain constituent un risque particulier au Japon, car les habitations sont souvent construites sur des plaines, au pied des collines dans ce pays montagneux.

Des secouristes à Karatsu (sud du Japon) AP/AP

En 2021, la pluie a provoqué un glissement de terrain dévastateur dans la station balnéaire centrale d'Atami, qui a tué 27 personnes.

En 2018, des inondations et des glissements de terrain ont tué plus de 200 personnes dans l'ouest du Japon pendant la saison des pluies.