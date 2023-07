Guerre en Ukraine : les États-Unis ont commencé à livrer des armes à sous-munitions à Kyiv

Par Euronews avec AFP

Moins d'une semaine après l'annonce des États-Unis, l’Ukraine a annoncé avoir reçu les armes à sous-munitions promises par Washington.

Jeudi, les forces armées ukrainiennes ont déclaré avoir déjà reçu les armes à sous-munitions promises par Washington. "Nous venons de les recevoir, nous ne les avons pas encore utilisées, mais elles peuvent radicalement changer" la situation sur le champ de bataille, a déclaré Oleksandre Tarnavsky, le commandant de la contre-offensive dans le sud du pays, dans une interview à la télévision américaine CNN.

Controversées, ces armes sont accusées de faire de nombreuses victimes collatérales, notamment civiles, en raison en particulier des charges non explosées qui s'enterrent dans le sol.

Une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pourrait "aggraver les tensions internationales"

24h après la fin du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, le président ukrainien repart avec de nouvelles garanties de soutien financier et militaire.

De son côté, le président américain Joe Biden a réitéré la promesse américaine d'une adhésion de l'Ukraine à l’OTAN. La question n'est pas de savoir si Kyiv pourra adhérer mais quand, a-t-il dit. Une possibilité à laquelle n’a pas manqué de réagir le maître du Kremlin jeudi soir. Vladimir Poutine s'est dit "certain que cela n'améliorera pas la sécurité de l'Ukraine et que, d'une manière générale, cela rendra le monde beaucoup plus vulnérable et mènera à des tensions supplémentaires sur la scène internationale".

S'exprimant à la télévision russe en marge d'un forum technologique, il a ajouté que "la menace d'une adhésion de l'Ukraine" à l'Otan était précisément "une des raisons" de l'intervention militaire russe dans le pays en février 2022.