Huit après, que reste-t-il de l'accord passé entre l'Occident et l'Iran sur le nucléaire ?

Par euronews

Huit après, que reste-t-il de l'accord passé en 2015 entre la communauté internationale et l'Iran sur le nucléaire ? La guerre en Ukraine n'a rien arrangé.

"L'implication iranienne dans la guerre en Ukraine, avec les transferts de drones suicides et de véhicules aériens de combat sans pilote, les transferts de munitions et Dieu nous en préserve, le transfert potentiel de missiles balistiques de précision à courte portée, cela vous dit où sont les priorités du régime" explique Behnam Ben Taleblu , spécialiste de la politique iranienne, Fondation pour la défense des démocraties.

Huit ans après un accord historique sur le nucléaire avec l'Iran, l'Union européenne est confrontée à une décision difficile : maintenir les sanctions contre l'Iran en matière de missiles balistiques, ce qui reviendrait à rompre ses engagements pris dans le cadre de l'accord de 2015, ou les laisser expirer comme cela a été négocié, ouvrant la voie à la fourniture par l'Iran de drones meurtriers à la Russie.

L'accord avec l'Iran a été rompu après le retrait des États-Unis en 2018.

Depuis, Téhéran a intensifié son programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Mais il y avait encore un espoir de relancer l'accord.

L'accord sur le nucléaire de 2015 a limité les niveaux d'enrichissement de l'uranium de à 3,67 % de pureté.

Après le retrait des États-Unis en 2018, l'Iran a intensifié son programme nucléaire.

L'Iran produit maintenant de l'uranium enrichi à 60 % .

"Si la guerre en Ukraine n'avait pas eu lieu, il y avait probablement une meilleure chance de rétablir l'accord nucléaire. Cela a également conduit à une erreur de calcul de la part de Téhéran, ils pensaient que les Européens auraient besoin de l'énergie de l'Iran pour avoir plus de poids dans les négociations. Je pense qu'ils en ont trop fait" explique Ali Vaez, directeur du projet Iran de Crisis Group.

L'Europe tente de relancer les pourparlers avec l'Iran depuis avril

La dernière série de réunions informelles a eu lieu au Qatar en juin.

"Je pense que l'Europe, l'Union européenne en tant que telle, devrait également travailler à un accord, mais pas en toute naïveté. Nous devrions regarder ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et si plus de pression devait être exercée sur l'Iran, nous devrions l'envisager" souligne Bart Groothuis, eurodéputé et vice-président, délégation de l'UE pour les relations avec l'Iran.

Les perspectives d'un accord avec l'Iran se résument à une version édulcorée de l'accord. L'Europe se concentre sur la prévention de l'escalade.

"Cela ne revient pas vraiment à démanteler des centrifugeuses ou à faire reculer l'une de ses activités nucléaires, mais il s'agit plus ou moins de garder les choses là où elles sont" ajoute Ali Vaez.