Votre ville est-elle verte ? Rzeszów en Pologne s'adapte au changement climatique

Par Euronews avec AFP

La végétalisation de la ville est le fruit d'une collaboration entre la mairie et les habitants qui ont compris la nécessité d'avoir des arbres dans leur environnement.

Rzeszów est l'une des villes les plus vertes de Pologne, à la fois sur un plan énergétique, mais aussi naturel.

La ville a pris des mesures pour s'adapter au changement climatique. "Il y a beaucoup d'espaces verts aménagés avec des arbres, sous lesquels nous pouvons abriter à tout moment pendant les journées chaudes", explique une habitante.

Avec Mirosław Ruszała, un activiste local EKOSKOP, nous réalisons un test de température, au soleil puis sous les arbres. "Il fait déjà 43 degrés" (...) La politique de la ville a apporté des changements positifs. Nous plantons des arbres, la ville en plante encore plus et a commencé à prendre soin des vieux arbres", explique-t-il.

Les arbres sont des climatiseurs gratuits, des capteurs d'eau, ils créent un microclimat. qui fait que lorsqu'il fait 24 degrés sous les arbres, il peut faire beaucoup plus chaud à côté.

"Nous avons demandé aux habitants de nous indiquer où ils aimeraient voir ces nouveaux arbres", explique Artur Gernand, porte-parole du conseil municipal. "C'est important car ce sont les habitants qui savent le mieux où ils ont besoin d'ombre, où ils ont besoin d'avoir du vert. Cela vaut la peine d'investir dans la verdure pour rendre la vie plus agréable, pour que les habitants se sentent à l'aise et satisfaits. Cette année, Rzeszów s'enrichira d'un millier d'arbres supplémentaires, plus d'un millier d'arbres.

Magdalena Chodownik, euronews :"L'entretien et la plantation d'arbres sont l'un des moyens d'atténuer les effets du réchauffement climatique et des vagues de chaleur auxquels l'Europe est confrontée. Bien que les arbres soient également des victimes de la crise climatique, comme on le voit aujourd'hui avec les feux de forêt."