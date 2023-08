Le "Cube" a mené l'enquête sur les vidéos virales montrant des sauvetages d'animaux

Derrière les apparences de sauvetages d'animaux se cache souvent de la maltraitance. On vous explique cela dans le "Cube".

Des chiots étouffés par des serpents ou des chiens attachés sur des voies ferrées avant d'être secourus juste à temps !

Ces vidéos de sauvetage ont été vues des millions de fois sur les réseaux sociaux, mais elles cachent un sombre système de maltraitance.

Vous avez peut-être déjà vu des vidéos de ce type sur Youtube ou TikTok, où à chaque fois, un humain semble arriver juste à temps pour sauver un animal.

Mais attention, ces vidéos sont très probablement des mises en scène. Comment s'en rendre compte ? Nous avons posé la question à Nina Jackel, qui a suivi les vidéos de cruauté envers les animaux sur les réseaux sociaux.

Nina Jackel : _"Ces derniers temps, nous avons vu des sauvetages de chiots dans lesquels les chiens sont placés dans des situations précaires et horribles, comme un chien suspendu à un arbre avec du ruban adhésif, et quelqu'un tombe sur le chien. Ensuite, on voit le même chien dans une autre vidéo prise par la même caméra, cette fois-ci attaché à des rails de train, coincé dans un trou ou placé dans une autre situation tout aussi horrible. Il est souvent possible d'identifier les mêmes animaux utilisés à plusieurs reprises, ce qui permet notamment de repérer une chaîne douteuse. Les situations sont tellement improbables._Il est possible qu'une chaîne de sauvetage légitime tombe sur un animal dans le besoin de temps en temps, mais pas tout le temps. Et si c'est la seule chose que cette chaîne publie, c'est un bon signe qu'il s'agit d'une fausse chaîne de sauvetage."

Mais de nombreux utilisateurs de médias sociaux continuent à être dupés, alors que ces fausses vidéos de sauvetage peuvent en fait causer des dommages physiques et psychologiques extrêmes à tous les animaux concernés.

Pourquoi les gens forcent-ils les animaux à se mettre dans des situations aussi dangereuses ou nuisibles ?

Pour obtenir un maximum de clics et gagner de l'argent. En publiant quelque chose qui obtient des millions de clics sur les médias sociaux, quelqu'un peut potentiellement gagner des milliers d'euros

En mars 2021, YouTube a annoncé qu'il interdirait les fausses vidéos de sauvetage d'animaux.

Mais depuis, plus d'une centaine ont été publiées et des centaines ne sont pas supprimées, selon le suivi de Lady Freethinker, une organisation californienne à but non lucratif de protection des animaux.

Que faire si vous voyez l'une de ces vidéos sur votre fil d'actualité ?

Nina Jackel : "Signalez l'incident en utilisant le système de signalement en ligne de cette plateforme. Chaque plateforme a sa propre méthode, mais il suffit de le signaler instantanément comme étant de la cruauté envers les animaux. Même s'il est difficile de ne pas partager. Ne le faites pas. Je sais que nous avons cet instinct de vouloir montrer à tout le monde : "Regardez, regardez cette horrible vidéo que j'ai vue". Mais lorsque vous faites cela, vous obtenez en fait plus de vues, ce qui peut leur rapporter plus d'argent. Vous contribuez également à modifier l'algorithme afin que d'autres personnes puissent voir la vidéo dans leurs flux suggérés. Ne partagez donc pas. Si vous le pouvez, ne la regardez même pas. Si quelqu'un partage une vidéo avec vous, ne cliquez pas sur "play". Vous voulez interagir le moins possible avec la vidéo."