Le pape rencontre des victimes de violences sexuelles dans l'Église

Le pape rencontre des victimes de violences sexuelles commises par le clergé portugais et regrette l'attitude de l'Église.

Le pape François a rencontré des victimes de violences sexuelles commises par le clergé portugais et regrette le manque d'écoute de l'Église.

Au premier jour des Journées mondiales de la jeunesse au Portugal, le souverain pontife a évoqué la rancœur des victimes de certains fidèles.

Le pape François : "Elle est souvent accentuée par la déception et la colère avec lesquelles certaines personnes considèrent l'Église, parfois en raison de ce que nous avons raté et des scandales qui ont terni son visage et nous appellent à une purification humble et continue, à commencer par le cri angoissé des victimes, qui doivent toujours être acceptées et écoutées."

Un roupe de 13 victimes de violences sexuelles s'est entretenu avec le pape pendant plus d'une heure.

La rencontre a eu lieu six mois après la publication d'un rapport accablant pour l'Église catholique au Portugal.

Selon les conclusions de la commission d'experts indépendants, au moins 4 815 mineurs ont été victimes de violences dans un contexte religieux depuis 1950.

Selon ce même rapport, la hiérarchie catholique a dissimulé ces violences de façon "systémique".

Au Portugal, 80 % des dix millions d'habitants se disent catholiques.