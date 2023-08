Etats-Unis : Donald Trump plaide non coupable de complot après l'élection de 2020

L'ancien président américain et candidat à l'élection présidentielle de 2024 était convoqué jeudi au tribunal à Washington.

L’audience n’aura duré que quelques minutes. Donald Trump a été entendu pour la première fois devant un tribunal de Washington ce jeudi dans la dernière affaire pour laquelle il a été inculpé : sa tentative de renversement du résultat de l’élection présidentielle de 2020.

Face à la juge, l'ancien Président américain plaide non coupable, et contre-attaque : "c'est un jour très triste pour l'Amérique... Quand vous regardez ce qui se passe, c'est une persécution d'un opposant politique. Cela n'aurait jamais dû arriver en Amérique. C'est une persécution de la personne qui mène avec une avance très importante dans la primaire républicain et devant Joe Biden."

Plusieurs dizaines de manifestants pro- et anti-Trump se sont rassemblés devant le tribunal. De part et d'autre de la rue, les deux camps ont déployé leurs banderoles et scandé leurs slogans. Une prochaine audience pour déterminer la date du procès a été fixée au 28 août.

Les conséquences du procès qui pourrait donc se tenir en pleine campagne présidentielle restent à déterminer. Malgré les poursuites qui s'accumulent, le milliardaire reste favori à l'investiture républicaine.