Guerre en Ukraine : la Russie promet de "punir" Kyiv après les attaques contre sa flotte

Moscou a déclaré qu'elle punirait Kyiv après l'attaque d'un drone naval sur son pétrolier. L'Arabie saoudite accueille des pourparlers pour promouvoir la paix en Ukraine.

La Russie a déclaré qu'elle punirait l'Ukraine après qu'un drone naval ukrainien a frappé un de ses pétroliers dans le détroit de Kertch, près du pont stratégique reliant la Russie à la Crimée. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié cette frappe "d'attaque terroriste" et de "désastre environnemental de grande ampleur".

Au même moment, la ville de Djeddah, en Arabie Saoudite, acceuille des pourparlers pour un futur plan de paix entre Kyiv et Moscou. La Russie ne participe pourtant pas aux discussions. Une initiative saluée par la Présidence ukrainienne, qui estime que "seules les propositions du Président ukrainien permettront de mettre fin à la guerre, et profiteront à toutes les autres nations et à la sécurité mondiale."

"Au total, 42 pays y sont représentés. Différents continents, différentes approches politiques des affaires mondiales. Mais tout le monde est uni par la priorité du droit international. Et c'est pour cela que l'Ukraine a proposé la formule de la paix car l'ordre international, fondé sur des règles et violée par l'agression russe, doit être rétablie" a précisé Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne.

Sur le front, l'Ukraine affirme que les frappes russes sont de plus en plus nombreuses. Ces tirs cilberaient notamment l'usine "Motor Sich" de la ville de Zaporijjia, la plus grande installation ukrainienne de maintenance et de réparation de moteurs d'avions.

L'armée russe a quant à elle revendiqué la capture d'un village dans le nord-est de l'Ukraine. Les troupes de Moscou sont à l'attaque depuis plusieurs semaines dans cette région, contrairement au front Sud, où elles se défendent face une contre-offensive ukrainienne.