Les feux sur l'archipel américain ont provoqué des milliers d'évacuations et forcé certains habitants à se jeter à la mer pour échapper aux flammes.

De violents incendies ont fait au moins 36 morts dans l'archipel américain d'Hawaï. Sur l'île de Maui, une grande partie de la ville de Lahaina, une station balnéaire de 12 000 habtiants, a été dévastée par les flammes.

Coincés par les flammes, certains habitants de la ville se sont jetés à la mer pour tenter de survivre : 14 personnes ont été secourues dans les eaux au large de Lahaina, selon les autorités.

Le réseau hospitalier est dépassé par les patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée. Sécheresse et vents violents expliquent l'ampleur du désastre.

"Il y a la sécheresse, une faible humidité et des vents violents. Si les feux se propagent si rapidement, c'est parce qu'on signale des rafales atteignant 137 km/h. Et à cause des vents forts, nous n'avons pas pu fournir des hélicoptères en soutien", explique Kennneth S. Hara du ministère de la défense de l'État d'Hawaï.

En outre, les réseaux électrique et de communication ont été très endommagés sur une partie de Maui, compliquant un peu plus la tâche des secours.

La Garde nationale a été activée et le président américain Joe Biden a annoncé la mobilisation de "tous les moyens fédéraux disponibles" pour lutter contre les feux.