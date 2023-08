Mykhailo Podolyak, proche conseiller de Volodymyr Zelensky : "La Russie ne veut pas la paix"

L'un des principaux conseillers de Volodymyr Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, s'est entretenu avec Euronews depuis Kiev et a insisté sur le fait que les forces ukrainiennes "avancent progressivement", mais que l'Occident doit continuer à les soutenir.

Mykhailo Podolyak :Il y a une question importante que nos partenaires doivent comprendre. Vous savez, quand vous avez eu peur de l'armée russe pendant 20 ans et que vous disiez que c'était la deuxième armée du monde, et que vous vous attendez à ce qu'elle soit détruite en quelques jours, cela nous semble un peu étrange. En réalité, cette guerre va prendre du temps. Ce temps est déterminé par la quantité de ressources dont dispose l'Ukraine. Pour l'instant, elles ne sont pas suffisantes. C'est pourquoi nous espérons que l'approvisionnement en ressources augmentera, ce qui entraînera une accélération des opérations offensives.

PUBLICITÉ

Euronews : En tant que l'un des plus proches conseillers du président ukrainien, j'ai demandé à Mykhailo Podolyak comment se porte Volodymir Zelensky, après plus de 530 jours de guerre.

Mykhailo Podolyak :Le président est au travail, aussi concentré que possible, parce qu'il comprend le prix que nous risquons de payer à la suite de cette guerre. Il s'agit d'une guerre fondamentale pour nous, d'un moment historique. Par conséquent, le président comprend parfaitement à quel stade historique nous nous trouvons. C'est pourquoi il s'immerge le plus possible dans la guerre et consacre le plus de temps possible à analyser les processus qui se déroulent pendant la guerre, à mener presque constamment des dialogues en ligne, tant bilatéraux que multilatéraux. Il est briefé en communiquant en interne - avec les forces armées, avec les commandants de brigade. Le président est immergé dans la guerre autant que possible et essaie de trouver une solution optimale pour la finalisation correcte de cette guerre.

Euronews : Pour que je comprenne bien, "trouver une solution à la guerre" consisterait-il à s'asseoir à la table des négociations... avec la Russie ?

Mykhailo Podolyak :Une table de négociation avec qui ? Ceux qui tuent sans se cacher et veulent rester impunis. Il faut alors se poser la question : êtes-vous prêts à ne pas punir le meurtre ? Êtes-vous prêts à assumer la responsabilité de laisser au monde des meurtriers à la tête d'un autre pays ? Il ne peut donc y avoir de processus de négociation à l'heure actuelle, car la Russie n'en veut pas. La Russie ne veut pas la paix. Vous savez ce que la Russie veut dire lorsqu'elle parle d'un processus de négociation ? La Russie veut ce qui suit : réduire drastiquement l'intensité de la guerre, des combats. La Russie veut maintenir la ligne de séparation. La Russie veut laisser ses troupes dans les territoires occupés, et la Russie veut geler la guerre de cette façon, la geler pour une longue période pendant qu'elle investit dans une militarisation supplémentaire. Et après cela, nous aurons à nouveau des attaques terroristes. Nous aurons la prochaine étape de la guerre et ainsi de suite. La Russie ne veut pas la paix.

Écoutez-moi bien : vous ne pouvez pas conclure un accord avec des gens qui pénètrent sur notre territoire en violant le droit international et en tuant à grande échelle. Notre peuple est attaqué chaque jour par des missiles balistiques de croisière. Notre population civile est violée, torturée, des dizaines de milliers d'enfants sont volés, etc. Nous ne pouvons pas laisser cela impuni.