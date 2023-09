Pourquoi l'Ukraine mène-t-elle une guerre des drones contre la Russie ?

Pourquoi Kiev continue-t-il à lancer des drones au cœur de la Russie, alors qu'ils atteignent rarement des cibles stratégiques ou causent des dommages importants ?

C'est désormais presque un événement quotidien.

Sur fond de contre-offensive acharnée, l'Ukraine lance drone sur drone à l'intérieur du territoire russe, en ciblant tout particulièrement Moscou.

Pourtant, à quelques exceptions près, la plupart des frappes n'ont pas d'objectif militaire clair et ne font presque jamais de victimes ni de dégâts, d'autant qu'elles sont souvent interceptées par les défenses aériennes russes.

Quel est donc l'objectif de la guerre des drones, menée par Kiev contre la Russie ?

Selon Peter Lee, spécialiste des drones à l'université de Portsmouth, l'un des éléments clés est la guerre psychologique, l'Ukraine essayant d'endommager des cibles russes hautement symboliques.

"L'Ukraine est beaucoup moins puissante que la Russie en raison de sa taille", explique-t-il. "Les drones vous permettent de cibler la capitale de votre ennemi, surtout lorsque vous êtes confronté à un ennemi beaucoup plus grand".

"Depuis des siècles, on sait que cela a un effet psychologique", ajoute Peter Lee.

En mai, une attaque de drone présumée a frappé de manière spectaculaire le Kremlin, qui a d'abord affirmé qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat contre le président russe, Vladimir Poutine. Toutefois, certains analystes ont qualifié l'incident de coup monté de l'intérieur, destiné à mettre la population russe sur le pied de guerre.

"En Ukraine, de telles attaques remontent le moral d'une armée et d'une population qui souffrent terriblement", poursuit Peter Lee. "C'est une petite indication de la puissance offensive, mais cela montre qu'ils sont capables de riposter".

Il en va de même pour la Russie, mais dans le sens inverse.

"Le fait de porter la guerre sur le territoire russe a un effet psychologique", souligne Marina Miron, chercheuse postdoctorale au département d'études sur la guerre du King's College. "Les Ukrainiens veulent montrer la faiblesse des défenses aériennes russes et l'incapacité du régime à protéger ses citoyens au cœur même de la Russie".

Elle rappelle la série d'attentats perpétrés en juillet contre le bâtiment de la ville de Moscou - un "symbole économique" - alors que Vladimir Poutine rencontrait des dirigeants africains à Saint-Pétersbourg.

L'insécurité en Russie est alimentée par des spéculations - aujourd'hui confirmées par des responsables ukrainiens - selon lesquelles des drones sont lancés, depuis le territoire russe.

Si certains sont difficiles à intercepter, Peter Lee souligne les "limites techniques" des petits drones, qui peuvent avoir une portée de 65 km seulement, et le fait que des cibles situées à l'intérieur du pays ont été touchées.

"Cela signifie soit qu'il y a des Russes en Russie qui sont favorables à la cause ukrainienne, soit que Kiev envoie des équipes en Russie. Quoi qu'il en soit, le Kremlin n'en fera pas grand cas", ajoute-t-il.

Œil pour œil

La stratégie de Kiev risque toutefois de se retourner contre elle.

Depuis son invasion en février 2022, la Russie a été accusée à plusieurs reprises de "bombarder par la terreur" les civils ukrainiens afin de briser leur volonté.

Bien qu'elle puisse comprendre le désir émotionnel de riposter, Marina Miron craint que les attaques de drones de Kiev ne nuisent à sa réputation, si des civils russes sont tués.

"Je comprends que les Ukrainiens veuillent que la Russie ressente ce que l'on ressent lorsqu'on se réveille le matin au son des sirènes des défenses aériennes, que l'on se cache dans les caves, que l'on attend et que l'on espère qu'un barrage de missiles ne vous tuera pas. Mais ils risquent de perdre leur position morale", précise Marina Miron.

Kiev a utilisé les drones "pour inculquer la peur", poursuit-elle. "Strictement parlant, sur le plan conceptuel, cela pourrait être considéré comme du terrorisme".

Vladimir Poutine dénonce depuis longtemps Kiev comme un État malveillant, qualifiant ses frappes de drones de "signe évident d'activité terroriste" en mai.

"Ces attaques sont très utiles à la Russie pour justifier ce qu'elle fait en Ukraine", affirme Marina Miron, suggérant qu'elles pourraient renforcer le soutien populaire à la guerre et rapprocher les gens du Kremlin. "En réalité, elles sont contre-productives".

Les drones ne sont pas une arme de guerre

Un autre objectif des frappes de drones de Kiev est de dégrader la capacité militaire de la Russie.

"L'Ukraine ne dispose pas de la même puissance aérienne que la Russie. Ce qu'ils essaient de réaliser avec la guerre des drones, c'est une sorte de parité", souligne Marina Miron, en soulignant que les drones sont bien plus rentables que les missiles.

En août, quatre avions militaires ont été détruits lors de "l'une des plus importantes" frappes de drones ukrainiens contre la Russie depuis le début des combats. L'année dernière, une frappe aérienne de Kiev a abattu 10 avions de guerre en Crimée. L'Ukraine a d'abord attribué cette attaque à la cigarette jetée par un soldat russe.

Malgré le retentissement médiatique de ces attaques, Marina Miron met en garde contre une surestimation de l'efficacité militaire des frappes de Kiev.

"Nous ne savons pas combien d'entre elles ont échoué. Nous n'entendons parler que des succès. D'un point de vue purement militaire, elles ne feront pas une grande différence", assure-t-elle.

"Cela dit, l'Ukraine gagne des points en montrant qu'il vaut la peine d'investir dans ce pays. Les Ukrainiens doivent montrer qu'ils sont dignes des investissements occidentaux", avance-t-elle.

On ne sait pas combien de drones ukrainiens ont touché la Russie, les informations étant étroitement gardées par les deux parties. BBC Verify a récemment constaté qu'il y avait eu plus de 190 attaques présumées cette année en Russie et dans la péninsule de Crimée annexée.

Un soldat ukrainien de la 28e brigade lance un drone sur la ligne de front près de Bakhmut, Ukraine, dimanche 20 août 2023 LIBKOS

Certains suggèrent que la guerre des drones menée par Kiev vise à détourner l'attention d'une contre-offensive prétendument chancelante.

L'expert Peter Lee s'inscrit en faux contre cette idée, affirmant que les drones ont plutôt joué un rôle dans la lutte d'usure à laquelle l'Ukraine est confrontée.

"Personne de sensé ne s'attendrait à un résultat rapide. La guerre n'est pas un film hollywoodien. C'est laid, difficile, coûteux et brutal", explique-t-il à Euronews.

"Même si l'offensive se déroule très bien, ces frappes de drones auront toujours lieu. Les deux ne s'excluent pas mutuellement".

La Russie a eu de nombreux mois pour se préparer à l'assaut de l'Ukraine, en creusant des tranchées et en posant de vastes champs de mines. Surmonter ces obstacles coûte inévitablement du temps à Kiev - et des vies.

Selon Peter Lee, l'étirement des ressources de Moscou est un objectif militaire, secondaire de la campagne de drones.

"Face aux attaques de Kiev, les dirigeants russes doivent décider s'il faut déployer des défenses finies pour défendre Moscou ou des soldats sur le terrain", explique-t-il.

"Tout ce qui peut réduire ou perturber les ressources destinées à la ligne de front, qu'il s'agisse de personnes ou d'armes, est précieux", ajoute-t-il.

L'épuisante campagne de guérilla menée par les rebelles islamistes contre l'URSS en Afghanistan dans les années 80 a exercé une pression financière énorme sur Moscou, obligeant finalement ses forces à se retirer et contribuant à la fin de l'Union soviétique.

Là encore, il y a des risques.

"Les pays européens et les États-Unis ne veulent pas que ce conflit s'aggrave. Si Kiev continue d'attaquer des cibles russes de manière de plus en plus agressive, l'Ukraine pourrait alors perdre des soutiens à l'Ouest", assure Peter Lee.

"Il s'agit là d'une question de limites et de jugements fins", conclut-il.