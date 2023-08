Les mesures prises par le gouvernement de droite à l'encontre des migrants sans-papiers ont suscité la résistance de la mairie, des opposants politiques et des professionnels de la santé.

Helsinki pourrait devenir une "ville sanctuaire", le nouveau gouvernement de droite continuant à sévir contre les migrants sans-papiers.

La dernière mesure prise par le gouvernement de coalition du Premier ministre Petteri Orpo, qui comprend le parti d'extrême droite anti-immigration Finns Party, reviendrait sur la législation introduite au début de l'année par l'ex-PM Sanna Marin, qui exigeait des autorités locales qu'elles fournissent des soins de santé de base gratuits aux migrants sans papiers, où qu'ils se trouvent dans le pays.

Le nouveau gouvernement s'apprête à annuler cette loi, laissant les villes décider de continuer à soigner elles-mêmes les migrants qui n'ont pas le droit légal d'être dans le pays et d'accéder au système de santé public.

Cette mesure fait partie d'un nouveau train de mesures visant à créer un "environnement hostile" pour les migrants, notamment en réduisant l'accès aux services sociaux et aux prestations, et en envisageant la possibilité de les expulser vers un pays tiers s'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine.

La capitale finlandaise et une poignée d'autres villes ont promis de continuer à soigner les personnes sans papiers qui ont besoin d'une aide médicale, quelle que soit la volonté du gouvernement.

"Nous pensons qu'il est vraiment important d'aider ces personnes et nous voulons défendre l'égalité", explique Pipsa, infirmière bénévole à la Global Clinic d' Helsinki, où les sans-papiers peuvent venir recevoir des soins de santé de base, y compris les premiers secours, sans qu'aucune question ne leur soit posée.

De nombreux migrants sans papiers sont soignés pour des maux de tête et de dos David Mac Dougall

Dans l'ensemble, les chiffres ne sont pas énormes, la clinique globale traitant environ 300 sans-papiers par an.

Il peut s'agir de demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée et les derniers recours épuisés, mais qui n'ont pas encore quitté le pays ; de ressortissants de l'UE, principalement de Roumanie ou de Bulgarie, qui se trouvent dans le pays depuis plus de 90 jours et n'ont pas régularisé leur séjour ; ou de tout ressortissant de l'UE qui n'a pas d'assurance ou qui n'a pas encore obtenu l'accès au système de santé public finlandais, ce qui peut prendre des mois, voire des années dans certains cas.

"Il est important que tous les sans-papiers aient les mêmes droits. Imaginez une femme enceinte qui a besoin d'un examen ou d'accoucher, et dans certaines villes, les femmes enceintes et les enfants ont du mal à se faire soigner", explique l'infirmière Pipsa.

"Nous espérions tellement que cette législation [de l'ère Marin] changerait les choses, mais maintenant nous sommes vraiment déçus qu'ils commencent à supprimer la législation", confie-t-elle à Euronews.

La gamme de services offerts aux migrants sans papiers est plutôt limitée et se situe dans la partie la moins chère de l'éventail des coûts des soins de santé.

Les maux de tête, les douleurs dorsales, les problèmes de peau, l'hypertension artérielle et le suivi du diabète font partie des affections les plus courantes qui amènent les gens à la clinique gratuite d'Helsinki, où ils reçoivent l'aide de traducteurs en arabe, en bulgare et en roumain, et d'autres langues sur demande.

"Ces examens de base ne coûtent pas cher, mais en l'absence de traitement et de médicaments, si les choses s'aggravent, les coûts seront beaucoup plus élevés lorsque le patient devra se rendre aux urgences ou être admis à l'hôpital", explique M. Pipsa.

"Nous ne disons pas seulement que la gratuité des services de santé de base permettra d'économiser de l'argent, mais qu'il sera plus coûteux de s'en passer, à long terme, et que les gens en souffriront", ajoute-t-elle.

Une pharmacie dans la ville finlandaise d'Espoo David Mac Dougall

À l'hôtel de ville d'Helsinki, la décision de continuer à fournir des services gratuits pourrait mettre l'administration en porte-à-faux avec le gouvernement national. Le maire d'Helsinki et l'adjoint au maire chargé des soins de santé sont tous deux membres du Parti de la coalition nationale du Premier ministre Orpo - connu localement sous le nom de Kokoomus - et ils se démarquent désormais des souhaits du Premier ministre sur cette question.

"Il est vrai qu'à l'intérieur de Kokoomus, il y a aussi des opinions divergentes", explique le maire adjoint Daniel Sazonov à Euronews.

"Ce n'est pas la première fois - quels que soient les partis représentés dans la coalition gouvernementale - qu'Helsinki a sa propre politique qui diffère de la politique nationale ", ajoute-t-il.

Daniel Sazonov affirme qu'il est de son "devoir" de servir la population d'Helsinki "du mieux que nous pouvons".

"Ces éventuels changements de législation signifieront, bien sûr, que le budget des services sociaux, des soins de santé et des services de secours d'Helsinki devra payer ces services de "notre poche"" - comme ils le font depuis 2017 - "mais financièrement, ce n'est pas un problème important", explique-t-il.

La décision de fournir des soins de santé de base aux immigrants sans papiers est, selon Daniel Sazonov, "pour moi un problème facile", car les coûts sont raisonnables et Helsinki est en mesure de gérer la question par elle-même. Il souligne également l'accord politique au sein du conseil municipal d'Helsinki pour continuer à fournir ces services.

Cependant, outre les critiques des opposants politiques au niveau national, l'initiative du gouvernement visant à faire reculer les droits en matière de soins de santé a suscité l'ire de l'Association médicale finlandaise.

"L'intention du gouvernement est en totale contradiction avec le fait qu'il a également annoncé qu'il travaillerait avec détermination pour promouvoir l'égalité et la non-discrimination dans la société", déclare Lauri Vuorenkoski de l'association.

Le maire adjoint d'Helsinki, Daniel Sazonov (Parti de la coalition nationale), devant l'hôtel de ville d'Helsinki Daniel Sazonov

Les migrants viendront-ils se faire soigner à Helsinki ?

Alors que de nombreuses villes finlandaises n'offrent pas de services de santé de base gratuits aux migrants sans papiers - ou sont sur le point d'arrêter ces services - on craint que les gens ne considèrent Helsinki comme une "ville sanctuaire" pour les traitements médicaux.

Aux États-Unis, une ville sanctuaire est un endroit sûr où les immigrés sans papiers peuvent se rendre, sachant que les autorités locales ne coopéreront pas avec le gouvernement national pour faire appliquer la loi sur l'immigration.

Bien que la situation en Finlande soit différente - les professionnels de la santé n'ont pas l'obligation de contacter les services de l'immigration pour connaître le statut juridique d'une personne dans le pays - il est dans la nature humaine de vouloir se rendre dans un endroit où les soins sont gratuits.

"Les études montrent que l'accès aux soins de santé n'est pas la principale raison pour laquelle les gens changent de lieu de résidence à l'heure actuelle, mais c'est pourquoi il est important que les gens puissent recevoir des soins de santé là où ils séjournent", explique l'infirmière Pipsa de la Global Clinic.

"Mais les gens vont commencer à réfléchir à l'endroit où ils devraient aller. Notre service d'assistance téléphonique a déjà reçu des appels de toute la Finlande, de Laponie et de Finlande centrale. Il y a donc beaucoup de sans-papiers, et pas seulement dans la capitale, et il n'y a pas de législation en place pour les aider maintenant ".