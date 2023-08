Russie : au moins 27 morts dans l'explosion d'une station-service au Daguestan

Au moins 27 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une explosion et un incendie au sein d'une station-service du Daguestan, une république russe du Caucase, selon un nouveau bilan communiqué mardi par le ministère russe des Situations d'urgence.

"Un total de 102 personnes ont été blessées à la suite de l'incident, parmi lesquelles, malheureusement, 27 sont mortes", a déclaré le ministère sur Telegram.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de la catastrophe, a communiqué sur Telegram le département chargé des investigations au Comité d'enquête de la Fédération de Russie pour le Daguestan.

La station-service est située à Makhatchkala, une ville de plus de 600 000 habitants située sur la mer Caspienne et capitale du Daguestan, république russe d'environ 50 000 km2 voisine de la Tchétchénie, qui partage une frontière avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan.

Selon les agences russes Tass et RIA Novosti, l'incendie a été éteint. Le ministère des Situations d'urgence avait indiqué plus tôt qu'il s'étendait sur environ 600 m2 et mobilisait 260 pompiers.

Gigantesque explosion

Le désastre a eu lieu peu avant 22H00 (19H00 GMT) sur une route fédérale, a indiqué le chef de l'administration de la République du Daguestan, Sergueï Melikov. "Un incendie est survenu lors de travaux d'entretien automobile, suivi d'une détonation, à la suite de quoi des personnes ont été blessées et (d'autres) sont mortes", a écrit sur le réseau social Telegram le département d'enquête.

Des bâtiments aux alentours et des véhicules ont également été endommagés, a ajouté la même source.

Selon un témoin cité sur Telegram par le quotidien russe Izvestia, l'incendie s'est déclaré dans une zone où des voitures étaient en stationnement et s'est propagé à la station-service.