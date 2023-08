L'Italie est loin d'être débarrassée de ses problèmes de sangliers, malgré les efforts déployés pour réduire leur présence dans les villes du pays.

Une meute de sangliers a été aperçue en train de faire le tour de plusieurs maisons dans la région méridionale de Calabre, a rapporté l'agence de presse italienne ANSA.

Catanzaro est ainsi la dernière ville en date à être confrontée à un problème d'ordre porcin.

Les sangliers - une vingtaine au total - sont restés à la périphérie de la ville et n'ont pénétré dans aucun bâtiment, même s'ils ont été vus en train de tourner autour de maisons construites à proximité de la campagne.

Giorgio Arcuri, conseiller municipal chargé de l'environnement, a demandé aux autorités régionales de prendre "les mesures appropriées pour endiguer ce phénomène", ce qui impliquera probablement l'abattage des animaux.

Depuis quelque temps, l'Italie est confrontée à un problème de sangliers qui envahissent ses villes et ses villages dans le cadre de ce que les médias locaux et le groupe agricole national Coldiretti ont qualifié d'"invasion à grande échelle".

L'année dernière, des sangliers se seraient emparés de Rome, où ils ont été filmés dans des clips partagés sur les médias sociaux et la télévision internationale, s'approchant des gens, mangeant des restes de nourriture près des poubelles et semblant en général ne pas être dérangés par les rues animées et bondées de la capitale de l'Italie.

Les autorités se sont inquiétées du nombre croissant de sangliers dans les villes italiennes, évoquant le risque que les animaux propagent la grippe porcine ou attaquent les habitants. Mais leur approche ferme du problème - tuer les sangliers - a divisé la société.

En décembre dernier, le gouvernement de Giorgia Meloni a ordonné l'abattage des sangliers à Rome, ce qui a été vivement contesté par les défenseurs des droits des animaux, autorisant les chasseurs à utiliser des arcs et des flèches pour tuer les sangliers et les manger. La chasse aux animaux a été exceptionnellement autorisée, même dans les zones où la chasse est normalement interdite, comme les zones urbaines et les zones protégées.

Cette décision a été condamnée par les hommes politiques de l'opposition, qui ont accusé Madame Meloni de profiter de l'occasion pour se rapprocher des lobbies des armes à feu et de la chasse.

De nombreux responsables locaux ont adopté une position tout aussi ferme, notamment le maire de Catanzaro, Nicola Fiorita, qui a ordonné le mois dernier l'abattage de 30 sangliers errant dans un parc de la ville.