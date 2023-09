Tchernobyl : voici pourquoi les sangliers sont plus radioactifs que les autres animaux

C'est lié au penchant des porcs pour une certaine truffe et à des essais d'armes nucléaires antérieurs à l'accident.

La catastrophe de Tchernobyl en 1986 a changé à jamais le visage de la forêt en Europe centrale.

Les pins sont morts et ont pris une couleur rousse à cause des radiations, ce qui a donné le nom de "forêt rouge" à la zone où les jeunes arbres ont repoussé. Des plantes se sont installées dans les bâtiments abandonnés de la zone d'exclusion, créant des images sinistres aujourd'hui ancrées dans la psyché collective de l'humanité.

Les animaux se sont joints à cette résurgence : les populations de sangliers, d'élans et de chevreuils ont connu un véritable essor au cours des décennies qui ont suivi la catastrophe, de même que les espèces plus rares de lynx, de bisons et de loups.

Mais, si nous sommes tous au courant des images saisissantes qui ont émergé de la région en Ukraine, nous en savons beaucoup moins sur la vie intérieure de ce monde, imprégné de radioactivité.

Les scientifiques ne savent toujours pas dans quelle mesure les animaux de Tchernobyl sont en bonne santé. Un paradoxe, en particulier, les laisse perplexes depuis des années : pourquoi les sangliers sont-ils toujours beaucoup plus radioactifs que d'autres espèces comme les cerfs ?

Des mesures plus précises ont permis à des chercheurs de l'université technologique de Vienne et de l'université Leibniz de Hanovre de résoudre cette "énigme".

Dans un nouvel article publié dans la revue Environmental Science & Technology, ils expliquent que cela est lié à des essais d'armes nucléaires antérieurs à la catastrophe, et au penchant des cochons pour une certaine truffe.

La radioactivité des sangliers est restée étonnamment élevée

Après l'accident, la consommation de champignons locaux et de viande d'animaux sauvages a été déconseillée en raison d'une forte contamination radioactive.

La contamination des cerfs et des chevreuils a diminué avec le temps, comme prévu. Mais les niveaux de radioactivité mesurés dans la viande de sanglier sont restés étonnamment élevés, rapporte le magazine, ScienceDaily.

Aujourd'hui encore, certains échantillons de viande de sanglier - provenant de populations qui se sont répandues dans la région - présentent des niveaux de radiation nettement supérieurs aux limites réglementaires.

Le césium 137 est le principal isotope radioactif mesuré dans ces échantillons. Il a une demi-vie d'environ 30 ans, ce qui signifie qu'au bout de 30 ans, la moitié de la matière s'est désintégrée d'elle-même.

L'exposition des aliments aux rayonnements diminue généralement plus rapidement, car le césium a beaucoup voyagé depuis Tchernobyl: lessivé par l'eau de pluie ou enfoncé dans le sol, le césium n'est plus absorbé par les plantes et les animaux, dans les mêmes quantités initiales.

Ainsi, après une demi-vie, la plupart des échantillons d'aliments présentent une concentration bien inférieure à la moitié de la concentration initiale.

Dans la chair de sanglier bavarois, cependant, les niveaux de rayonnement sont restés pratiquement constants après près de 40 ans, ce qui semble enfreindre les lois de la physique.

Pourquoi les sangliers présentent-ils une radioactivité élevée ?

Des cochons sauvages se nourrissent dans un champ couvert de neige près du village de Lovchitsy, à 65 kilomètres au nord-ouest de Minsk, en Biélorussie Sergei Grits/AP

Afin d'élucider ce mystère, une équipe dirigée par le professeur Georg Steinhauser de l'université technique de Vienne a décidé de décrypter l'origine et la quantité de radioactivité chez les sangliers.

"Cela est possible parce que les différentes sources d'isotopes radioactifs ont des empreintes physiques différentes", explique le Dr Bin Feng, qui mène ses recherches à l'Institut de chimie inorganique de l'Université Leibniz de Hanovre et au Centre TRIGA de l'Atominstitut de l'Université technique de Vienne.

"Par exemple, ils ne libèrent pas seulement du césium 137, mais aussi du césium 135, un isotope du césium dont la demi-vie est beaucoup plus longue", précise-t-il.

Le rapport entre ces deux types de césium varie en fonction de l'événement nucléaire. Une avancée dans la mesure du césium-135 (beaucoup plus difficile à cerner) a permis aux chercheurs de constater que les sangliers portaient les marques d'une autre période : les essais d'armes nucléaires des années 1960.

Les résultats ont montré que si environ 90 % du césium 137 présent en Europe centrale provient de Tchernobyl, la proportion dans les échantillons de sangliers est beaucoup plus faible. Au contraire, une grande partie du césium présent dans la viande de sanglier remonte aux essais d'armes nucléaires et s'élève jusqu'à 68 % dans certains échantillons.

Mais là encore, la question est de savoir pourquoi.

Les truffes de cerf sont à l'origine du problème

Comme le dit le vieil adage, on est ce que l'on mange. Les chercheurs ont établi un lien entre la prévalence des radiations de l'ère des essais nucléaires chez les sangliers et leur régime alimentaire.

Les animaux sont particulièrement friands de truffes de cerf, des champignons souterrains qu'ils déterrent. Le césium radioactif s'accumule dans ces champignons souterrains avec un long délai.

Le césium migre très lentement vers le bas à travers le sol, parfois seulement un millimètre par an. Professeur Georg Steinhauser

"Le césium migre très lentement vers le bas à travers le sol, parfois seulement un millimètre par an", a déclaré Georg Steinhauser à ScienceDaily.

Les truffes de cerf, qui se trouvent à des profondeurs de 20 à 40 centimètres, n'absorbent donc que maintenant le césium libéré à Tchernobyl. Le césium provenant des "anciens" essais d'armes nucléaires, quant à lui, y est arrivé, il y a déjà un certain temps.

Les champignons, comparables à des boules de pâte d'amande roulées dans de la cannelle, ont reçu une double dose de césium, qui se dégrade également avec le temps.

"Si l'on additionne tous ces effets, on peut expliquer pourquoi la radioactivité des truffes de cerf - et donc des porcs - reste relativement constante au fil des ans", explique Georg Steinhauser.

"Notre travail montre à quel point les relations dans les écosystèmes naturels peuvent être compliquées", ajoute-t-il, "mais de manière si précise que les réponses à de telles énigmes peuvent être trouvées, si les mesures sont suffisamment précises".

Compte tenu de ces facteurs, la contamination de la viande de sanglier ne devrait pas diminuer de manière significative, au cours des prochaines années.

Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs. Les sangliers sont moins chassés dans certaines régions, peut-être parce que leur radioactivité permanente les rend moins attrayants. De plus, leur surpopulation cause souvent des dommages à l'agriculture et à la sylviculture.