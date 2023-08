Une finale croate pour le Grand Prix de Judo à Zagreb

Barbara Matić et Lara Cvjetko, les deux judokas les plus décorées du pays, se sont affrontées en finale, et remporté l'argent et l'or.

Deuxième journée du Grand Prix de Judo de Zagreb. Les fans ont préparé des panneaux et des dessins pour soutenir leurs athlètes préférés. PUBLICITÉ Le secrétaire d'Etat croate de la Jeunesse, de la Culture et des Sports Tomislav Družak a officiellement inauguré l'évènement avec le vice-président de la Fédération Internationale de Judo Laszlo Toth et la présidente de la Fédération croate de judo Sanda Čorak. La cérémonie a ensuite acceuilli les club locaux Judo Club Profectus et Judo Club Ishi, qui ont offert au public une grande démonstration de judo inclusif. Chez les moins de 63 kg, la Britannique Lucy Renshall a battu Kisu Kim, et remporté sa première médaille d'or en Grand Prix pour le plus grand plaisir des fans. Les médailles ont été décernées par le secrétaire d'Etat croate de la Jeunesse, de la Culture et des Sports Tomislav Družak.

Chez les moins de 73 kg, l'Espagnol Jorge Cano Garcia a remporté sa toute première médaille sur le circuit mondial de judo avec un incroyable ippon. Le directeur de l'éducation et des entraînements de la FIJ, Mohammed Meridja a remis les médailles. "Je me sens tellement bien car j'ai gagné l'or, mais aussi parce que je peux signer des autographes, prendre des photos, et voir la joie sur les visages des enfants" a déclaré Jorge Cano Garcia après les dédicaces. Sagi Muki a marqué deux waza-ari, et remporté une autre médaille d'or pour sa collection. Le représentant du Ministère de la Défense de la République croate, Ivan Jušić, a remis les médailles. Mais c'est la catégorie des moins de 70 kg que les fans attendaient le plus. Lara Cvjetko était d'humeur combative, et a marqué un waza-ari contre sa compatriote Barbara Matić, ce qui lui a valu la première place du podium. Les deux judokas croates ont montré respect et amitié jusqu'à la fin du match. La présidente de la Fédération croate de judo Sanda Čorak a remis les médailles. PUBLICITÉ "C'était vraiment génial d'entendre cette foule qui nous a encouragé toutes les deux, et je me suis sentie vraiment bien lorsque j'ai entendu les voix de mes proches, de mon entraîneur et de tout le monde qui m'encourageait. C'était vraiment un sentiment spécial mais aussi un combat très dur" a déclaré Lara Cvjetko. Les judokas croates ont marqué plusieurs ippons ici la Zagreb Arena pour le plus grand plaisir de la foule. Un spectacle inspirant pour la prochaine génération. La deuxième journée du Grand Prix de Zagreb était rempli de moments iconiques. Rendez-vous demain pour une nouvelle journée d'épreuves !