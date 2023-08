The Cube : pourquoi des hélicoptères combattent-ils le feu par le feu ?

Les mises à feu planifiées sont parfois utilisées par les pompiers comme un outil de gestion des incendies de forêt.

De nombreux utilisateurs de réseaux sociaux affirment que les pompiers aggravent les plus de 400 incendies de forêt qui font rage en Colombie-Britannique, après avoir partagé une vidéo virale d'un hélicoptère pulvérisant un liquide inflammable.

Quelle est donc la vérité derrière cette vidéo virale ?

Une série d'incendies dévastateurs a ravagé de vastes zones forestières en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada, forçant des milliers de personnes à évacuer leur domicile.

Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), le pays connaît la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée, avec au moins 1 000 incendies dans tout le pays.

Les experts affirment que le changement climatique accroît le risque d'un temps chaud et sec susceptible d'alimenter ces incidents.

Mais une vidéo a laissé perplexes un certain nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux et a suscité des théories du complot selon lesquelles ces incendies de forêt au Canada n'ont rien à voir avec le changement climatique et ont en fait été déclenchés par des hélicoptères de lutte contre les incendies.

Une recherche d'image inversée permet de vérifier que la vidéo est bien réelle.

Toutefois, cette séquence ne montre pas les incendies de forêt qui sévissent actuellement au Canada. Elle remonte au mois de juin de cette année. Elle a été publiée pour la première fois sur Youtube par le service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique.

Selon la description de la vidéo, le clip montre un allumage planifié du feu de forêt de Donnie Creek à l'aide d'un hélicoptère lance-flammes appelé "Heli-torch".

Mais cela ne signifie pas que les hélicoptères attisent intentionnellement les incendies de forêt.

Aussi contradictoire que cela puisse paraître, il est possible de combattre le feu par le feu. C'est ce qu'on appelle un brûlage contrôlé.

Quand il est impossible de pulvériser suffisamment d'eau pour éteindre complètement le feu de forêt, les pompiers doivent créer un coupe-feu. Il suffit d'entourer un feu d'une zone dépourvue de tout combustible pour qu'il finisse par s'éteindre.

"Les mises à feu planifiées sont un outil essentiel de gestion des incendies de forêt qui permet d'éliminer les combustibles forestiers et d'amener le bord du feu vers les lignes de contrôle établies avec moins d'intensité qu'un feu en combustion libre, réduisant ainsi la capacité de propagation", explique le service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique.

Des vidéos similaires de brûlages planifiés ont été diffusées dans le passé pour répandre des théories du complot lors de grands incendies de forêt ou pour discréditer le changement climatique.

Aux États-Unis, ces hélicoptères lance-flammes sont utilisés à titre préventif. En Californie, les autorités ont volontairement mis le feu à des terrains escarpés et secs, inaccessibles aux pompiers, afin de prévenir les incendies de forêt pendant la saison estivale.