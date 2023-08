The Cube : l'Ukraine envoie-t-elle vraiment des enfants à la guerre ?

Par Euronews

Des utilisateurs de réseaux sociaux ont partagé des photos de pierres tombales suggérant que des soldats ukrainiens de moins de 18 ans étaient tombés au combat.

Des utilisateurs de la plateforme sociale X, anciennement connue sous le nom de Twitter, ont partagé des photos de tombes présumées de soldats ukrainiens tombés au combat, dont l'un serait âgé de 16 ans et l'autre de 17 ans.

Ces photos ont été partagées en plusieurs langues, dont le français, l'italien et le russe.

L'une d'entre elles avait été vue près de 140 000 fois au 24 août.

En effectuant une recherche inversée sur cette première photo, nous avons découvert qu'elle avait en réalité été modifiée numériquement.

La photo originale a été publiée par le média en ligne ukrainien Vikna en janvier 2023.

L'article rend hommage à un soldat ukrainien de 21 ans originaire de la ville de Kalouch, dans l'ouest de l'Ukraine, qui serait mort au combat à Kramatorsk, dans la région de Donestk.

La personne figurant sur la photo ne ressemble en rien à celle de la photo modifiée et il n'y a pas de date sur la vraie pierre tombale.

Nous avons également effectué une recherche inversée sur la deuxième image, qui décrit la mort présumée d'un soldat qui était censé n'avoir que 16 ans à l'époque.

Mais une fois de plus, nous avons constaté que cette photo avait été modifiée. Nous avons trouvé le message original sur Instagram. La photo a été publiée en juin 2023.

L'homme ne ressemble pas du tout à celui qui figure dans le message publié sur les réseaux sociaux. Les dates ont également été modifiées. La photo originale nous montre que l'individu est né en 1996, il ne pouvait donc pas avoir 16 ans lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a débuté en février 2022.

Nous avons également consulté le site web du Parlement ukrainien, et selon les lois du pays : "Les citoyens ukrainiens de sexe masculin qui sont en bonne santé, qui ont atteint l'âge de 18 ans le jour où ils sont envoyés dans les unités militaires, et les personnes plus âgées qui n'ont pas atteint l'âge de 27 ans et qui n'ont pas droit à une exemption ou à un report sont appelés à faire leur service militaire".

En Ukraine, la conscription des jeunes adultes âgés de 18 ans ou plus diffère de la mobilisation militaire en temps de guerre.

Mais dans les deux cas, les soldats doivent avoir au moins 18 ans pour pouvoir s'engager dans l'armée.