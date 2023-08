Au Pakistan le sauvetage miraculeux de 8 personnes dans une télécabine en panne

Les adolescents, qui traversaient la vallée pour aller à l'école, sont restés 15h piégés à des centaines de mètres au dessus du gouffre.

Huit miraculés au Pakistan. Les six écoliers et deux adultes ont été secourus après être restés 15h suspendus à des centaines de mètres au dessus d'une vallée isolée. Le téléphérique qui relie deux montagnes et leur permet d'aller à l'école était tombé en panne, un câble avait lâché.

PUBLICITÉ

L'armée, avec l'aide de civils, a mis 12h à les extraire. Les adolescents, âgés de 11 et 15 ans, ont eu très peur, comme le raconte le jeune Attaullah Shah :

"Quand le télésiège était à mi-chemin, sa corde s'est rompue. Il pendait et j'étais terrifié. J'ai pensé que c'était mon dernier jour et que c'était fini pour moi."

Le sauvetage audacieux a commencé par l'hélitreuillage de deux enfants après près de 12 heures de vol, mais à la tombée de la nuit, l'hélicoptère a été contraint de rentrer à sa base dans l'obscurité.

Les sauveteurs ont ensuite utilisé le câble empêchant la télécabine de plonger dans la vallée comme une tyrolienne pour secourir les autres personnes bloquées jusque tard dans la nuit.

Les téléphériques sont courants dans la province de Khyber Pakhtunkhwa et sont essentiels quand des routes ne peuvent pas être construites.