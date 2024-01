Pakistan : Imran Khan condamné à 14 ans de prison

Par Euronews avec AP

Imran Khan condamné à 14 ans de prison pour corruption. L'ancien Premier ministre pakistanais avait été condamné la veille à 10 ans d'emprisonnement pour divulgation de documents classifiés.

Nouvelle condamnation pour Imran Khan.

Un tribunal pakistanais a prononcé une peine de 14 années de prison à l'encontre de l'ancien Premier ministre et de son épouse.

Le couple était accusé d'avoir reçu et reçu et sous-estimé des cadeaux alors qu'Imran Khan était au pouvoir, notamment des bijoux et des montres offerts par le gouvernement saoudien.

Le verdict tombe à quelques jours des élections législatives alors qu'Imran Khan venait d'être condamné à 10 ans de prison pour divulgation de documents classifiés.

C'est la troisième condamnation prononcée à l'encontre d'Imran Khan depuis que l'ancienne star du cricket a été écartée du pouvoir en avril 2022.