Lutte contre les incendies en Grèce, en Turquie, en Italie et en Espagne

Plusieurs pays méditerranéens sont confrontés depuis quelques jours à des incendies de forêt. En Grèce, pas moins de 350 feux se sont déclarés en à peine une semaine.

En Grèce, pas moins de 350 feux se sont déclarés en à peine une semaine.

Un incendie dévore les contreforts du mont Parnès, la deuxième des trois collines qui encadrent Athènes et où se trouve la plus grande forêt proche de la capitale grecque, un parc national.

Mercredi matin, des ordres d'évacuation ont été émis pour de nouveaux quartiers où se trouvent trois maisons de retraite, à Menidi dans la banlieue d'Athènes.

Les flammes ont atteint les premières maisons de Menidi, non loin d'un terrain militaire. Elles ont également détruit des maisons et des biens dans les banlieues voisines de Hasia et Fyli.

Les incendies ont déjà fait une vingtaine de morts dans le nord-est du pays, principalement des migrants.

Turquie

Le trafic maritime a été suspendu pour la deuxième journée consécutive mercredi dans le détroit des Dardanelles, dans le nord-ouest de la Turquie, à cause d'un feu de forêt qui s'est répandu sur 1 500 hectares, a annoncé le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts.

Le détroit a été fermé dans les deux sens pour éviter de mettre en danger les huit avions et 26 hélicoptères qui continuent à s'approvisionner en eau, a affirmé le ministre Ibrahim Yumakli.

"Aujourd'hui, la situation est mieux qu'hier. (...) Nous avons pu arrêter la progression de l'incendie" qui frappe la province de Canakkale, a-t-il ajouté.

Atteignant 70 km/h mardi et rendant difficile la maîtrise de l'incendie, les vents étaient plus calmes mercredi matin. Mais les autorités craignent une nouvelle accélération à 60 km/h dans l'après-midi.

Au total, 1251 habitants de neuf villages ainsi qu'un campus universitaire ont été évacués dans la région, a annoncé le gouverneur de la province. 83 personnes, affectées par la fumée, ont été brièvement hospitalisées.

Les flammes ont ravagé neuf maisons et une dizaine d'étables où près de 90 animaux ont péri.

Italie

En Italie, deux incendies se sont déclarés sur des collines qui surplombent Sanremo, dans le nord du pays, près de la frontière avec la France.

Une quinzaine de villes sont en alerte rouge à la canicule, avec des températures pouvant dépasser les 40°C.

Espagne

L'incendie qui ravage depuis le 15 août l'île espagnole de Tenerife, dans le très touristique archipel des Canaries, est "stabilisé en majeure partie", mais pas encore sous contrôle, ont affirmé mercredi les autorités locales.

Avec près de 15 000 hectares réduits en cendres, soit environ 7% de la superficie de l'île, cet incendie est le plus grand en Espagne depuis le début de l'année.

Le sinistre, qui s'étend désormais sur un périmètre d'environ 90 kilomètres, a entraîné, au plus fort de la catastrophe, l'évacuation de plus de 12 000 personnes, dont beaucoup ont déjà été autorisées à rentrer chez elles.

Mercredi matin, 3 109 personnes restaient évacuées, a précisé lors de la conférence de presse la cheffe de la Protection civile du gouvernement canarien, Montserrat Román.