Incendies en Sicile, Palerme touchée : au moins 2 morts

Par Euronews

Des incendies balaient la Sicile, activés par des températures caniculaires et de forts vents de sirocco.

La capitale de l'île italienne de Sicile, Palerme, a été la proie des flammes vendredi.

Un campus universitaire de la ville a dû être évacué alors que le feu menaçait l'un des bâtiments.

L'incendie a toutefois été maîtrisé en fin d'après-midi.

Mais au moins deux personnes sont mortes, une femme de 42 ans et un homme de 68 ans, dans la région de Palerme à cause des incendies qui ont éclaté cette semaine, activés par des températures caniculaires et de forts vents de sirocco. Plusieurs routes autour de la ville étaient toujours fermées ce samedi matin en raison des flammes et de l'intervention des pompiers.

La Sicile connait une vague de chaleur prolongée alors que l’automne s’est installé dans le centre et le nord du pays.