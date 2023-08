60 ans après "I have a dream", des milliers de personnes rassemblées à Washington

Par euronews

Près de 60 ans après le plus célèbre des discours de Martin Luther King, la nouvelle marche sur Washington a rassemblé des milliers de personnes.

"I have a dream", c'est une infime partie du discours prononcé par Martin Luther King il y a 60 ans à Washington... Et pour commémorer cet anniversaire, des milliers de personnes ont de nouveau convergé vers le Lincoln Memorial, ce samedi 26 août, à l'endroit même où 250 000 personnes se sont rassemblées en 1963 pour demander l'égalité, dénoncer la ségrégation et réclamer plus d'emplois.

Un grand nombre de leaders noirs des droits civiques et une coalition multiraciale et interconfessionnelle étaient présents. Bernice King, sa plus jeune fille, elle-même pasteur et activiste s'était exprimé vendredi, avant la marche anniversaire :

"Nous vivons à une époque où la jeune génération pense que la génération de mon père et celles qui ont suivi n'en ont pas fait assez. La liberté n'est jamais vraiment acquise. Elle se mérite et se gagne à chaque génération. C'est dans la vigilance que réside la solution."

Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris vont rencontrer les organisateurs du rassemblement de 1963, lundi.

Tous les enfants de Martin Luther King ont été invités à rencontrer le président américain selon la Maison Blanche.

L'un des plus célèbres discours au monde a été prononcé par Martin Luther King précisément le 28 août 1963. Il voulait alors célébrer les 100 ans de l'abolition de l'esclavage et réclamer plus pour les droits des noirs, la justice raciale, l'égalité. Un combat qui avance mais qui n'a toujours pas été remporté.

Le rêve de Martin Luther King n'est pas encore atteint...