Martin Luther King Day célébré à Washington

Ils étaient plusieurs milliers, rassemblés à Washington devant le mémorial dédié à Martin Luther King. Chaque année, le 3ème lundi du mois de janvier est une journée de fête en l’honneur du leader de la lutte pour les droits civiques. L’occasion pour toutes les personnes réunies dans la capitale américaine de prier ensemble et de continuer à porter les combats de Martin Luther King.

"L'heure est au choix"

Le président Joe Biden a lui aussi rendu hommage au Prix Nobel de la paix de 1964.

L'heure est au choix. Choisirons-nous la démocratie plutôt que l'autocratie, la communauté plutôt que le chaos, l'amour plutôt que la haine ? Joe Biden Président des États-Unis

"Ce sont les questions de notre temps, et je me suis présenté à la présidence pour essayer d’y répondre. La vie et l'héritage du Dr King, à mon avis, nous montrent la voie à suivre. Nous devons regarder en arrière. Nous devons être prêts."

L'avenue Martin Luther King à Washington, passage obligé de la traditionnelle parade, a vu défiler des milliers d’américains. Plus de 120 organisations s’étaient inscrites pour y participer. Un record depuis le début de la pandémie de Covid-19.