Comment l'expansion des BRICS pourrait bouleverser l'économie mondiale

Par Doloresz Katanich (adapté de l'anglais)

Six nouveaux pays sont sur le point de rejoindre les BRICS, affirmant leur présence sur la scène économique mondiale. Les objectifs de durabilité du monde occidental pourraient en subir les conséquences.

En janvier 2024, le groupement économique réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du sud, connu sous le nom de BRICS, s'élargira de 5 à 11 pays. Cette décision a été prise lors du 15e sommet des BRICS, organisé en Afrique du Sud.

Le bloc comprendra désormais l'Argentine, pays en développement, l'Égypte, deuxième économie d'Afrique, l'Éthiopie, l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région, et les géants du pétrole que sont l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Quel est leur point commun ? La seule certitude est qu'ils ont tous les six posé leur candidature à l'adhésion.

D'un "acronyme paresseux" à un partenaire commercial incontournable

Les BRICS, qui n'avaient pas d'objectif clair et qui éprouvaient de nombreuses difficultés à coopérer entre eux, ont maintenant commencé à recruter. Et ce n'est pas fini. En comptant les nouveaux membres, plus de 40 pays veulent rejoindre le bloc, selon le président du sommet de 2023, l'Afrique du Sud.

"Les sanctions contre la Russie et la Chine au cours des 18 derniers mois ont agi comme un catalyseur", affirme Christopher Weafer, PDG de la société de conseil Macro-Advisory Ltd. Moscou et Pékin tentent de réduire leur dépendance excessive à l'égard des économies occidentales, car tous deux ont été exposés à ce qui se passerait si elles étaient pénalisées.

La création des BRICS en 2001 n'a pas causé trop de maux de tête à l'Occident pendant un certain temps : "le groupe existe depuis de nombreuses années mais n'a pas vraiment évolué vers quelque chose d'efficace ou de coordonné", déclare Christopher Weafer.

"Cela a toujours été une idée, presque comme un acronyme paresseux, je suppose qu'on pourrait le décrire", ajoute-t-il.

Depuis lors, le groupement n'a pas eu beaucoup d'impact sur le commerce mondial, mais il a créé une banque de développement commune, appelée la Nouvelle banque de développement. L'absence d'objectif visible et de coordination, mais aussi les différences tangibles d'intérêts politiques et de normes de production, sans parler des monnaies, les ont empêchés de devenir un champion capable de peser sur la scène économique mondiale.

On pourrait dire que les nations du G7 (les sept plus grandes économies avancées en termes de PIB, à savoir le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni) n'ont pas tenu compte de certaines des demandes et des intérêts du groupe. Toutefois, depuis peu, la géopolitique a commencé à avoir un impact accru sur les liens économiques.

Les BRICS, je pense que nous pourrions dire qu'ils commencent à émerger. Christopher Weafer CEO of Macro-Advisory Ltd. business consultancy in the Eurasia region

L'expansion continue offre aux BRICS l'occasion de faire entendre leur voix sur des questions telles que la gestion du climat et le contrôle des systèmes financiers mondiaux.

Les nouveaux venus peuvent y voir un moyen de diversifier leurs opportunités commerciales (et d'être moins dépendants des pays occidentaux et de leurs règles) avec la promesse de conditions commerciales préférentielles entre les membres et d'autres incitations à augmenter le commerce et les investissements transfrontaliers.

Les membres actuels du bloc représentent environ 42 % de la population mondiale et plus de 27 000 milliards de dollars de produit intérieur brut cumulé. Le groupe élargi représentera 46,5 % de la population mondiale et, en utilisant les données du PIB du FMI pour 2022, il représentera 30,8 billions de dollars sur un PIB mondial de 100 billions de dollars.

Les BRICS élargis et leur PIB attendu Euronews

D'autre part, le PIB basé sur la parité de pouvoir d'achat, ou PPA (pourcentage du PIB mondial basé sur un panier commun de biens qui représente le pouvoir d'achat réel), montre un équilibre des forces très différent. Au total, les BRICS élargis portent désormais leur part du PIB mondial à plus de 36 % sur la base de la PPA, dépassant ainsi celle du G7.

PIB cumulé des pays du G7 Euronews

Quelle est la prochaine étape concernant les objectifs de développement durable ?

Il est certain qu'il est difficile d'ignorer ce groupe désarmais élargi, car ses membres détiennent 45 % de la production mondiale de pétrole et possèdent d'importants secteurs du minerai de fer, du charbon et de la bauxite, sans parler du rôle clé qu'ils jouent dans l'agriculture mondiale.

Par conséquent, les nations développées, généralement les membres du G7, dépendent dans une large mesure du commerce avec ces pays et de la coordination sur des questions telles que le changement climatique et les questions environnementales. Par conséquent, "les économies les plus fortes ne peuvent plus ignorer les besoins du nouveau bloc", affirme Christopher Weafer.

L'expert estime que si la technologie, l'investissement et le commerce seront des questions importantes sur la table, l'un des points essentiels de la discussion entre les économies les plus fortes et les pays du BRICS pourrait être de combler le fossé entre leurs intérêts en matière d'environnement et de fixer des priorités.

"Les pays en développement ne considèrent pas l'environnement comme une priorité aussi importante que les pays développés", explique Christopher Weafer.

"Même si des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis continuent de faire de la croissance durable une priorité, ils ont besoin de temps pour s'adapter. Leur priorité est le développement économique et social, afin de créer une base économique plus stable, comme celle que possèdent déjà le G7 et l'UE", souligne Christopher Weafer. "Et l'argument est le suivant : 'donnez-nous du temps', mais le temps manque."

Un accord sur les questions environnementales sera probablement le plus grand défi entre le G7 et les BRICS Christopher Weafer PDG de Macro-Advisory Ltd. (Eurasia region)

"Je pense qu'il est important de trouver un terrain d'entente sur la manière de traiter les questions environnementales, car il existe actuellement un énorme fossé", ajoute l'expert. "Je veux dire énorme, car lorsque je voyage en Chine et au Moyen-Orient, je constate qu'ils ne voient tout simplement pas le problème. Ils pensent qu'il s'agit d'un problème exagéré par l'Europe et que le G7 empêche l'évolution et la croissance potentielles du monde en développement. J'ai même vu un article écrit par quelqu'un qui disait qu'il s'agissait d'une forme moderne de colonialisme".

Dans quelle mesure une monnaie commune pour les BRICS est-elle réaliste ?

L'une des questions récurrentes concernant les BRICS est de savoir s'ils travaillent ou non sur un système d'utilisation d'une monnaie commune. "Le défi est comparable à celui de trancher le nœud gordien", assure Christopher Weafer. La création de l'euro a pris des décennies et il s'agissait d'un bloc composé de pays beaucoup moins diversifiés physiquement et éloignés les uns des autres.

Il est beaucoup plus probable que l'on augmente les échanges bilatéraux et que l'on trouve des moyens de les régler dans des monnaies bilatérales. Pour l'instant, cela ne fonctionne qu'avec la Russie et la Chine, après que les banques centrales de ces pays ont mis des années à mettre en place un système le permettant. Récemment, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que 80 % des échanges entre la Russie et la Chine étaient réglés en roubles russes ou en yuans chinois.

D'un autre côté, ce système comporte des risques. Par exemple, la Russie vend beaucoup de pétrole à l'Inde, mais les paiements, qui sont effectués en roupies, sont bloqués dans les banques indiennes en raison des contrôles de capitaux et de la non-convertibilité de la roupie.

D'un point de vue réaliste, au cours des dix prochaines années, les membres disposent d'un peu de temps pour essayer d'aplanir certaines de ces difficultés commerciales bilatérales.

Où la poursuite de l'élargissement mènera-t-elle le bloc ?

La sélection déjà particulière de pays pourrait bien être rejointe par de nouveaux membres tels que le Kazakhstan et la Thaïlande, qui auraient déjà posé leur candidature. Selon Christopher Weafer, les critères d'adhésion sont flous : "je pense que le critère d'admission est avant tout la volonté d'un pays d'adhérer. La raison en est qu'ils cherchent simplement à diversifier leurs activités, en s'intéressant à des pays de taille raisonnable. L'Indonésie, par exemple, est certainement une cible".

Des groupes déjà existants pourraient également être invités à se joindre à l'Union économique eurasienne et à l'Organisation de coopération de Shanghai.

L'expert estime que les événements géopolitiques, tels que le conflit actuel en Ukraine et le conflit potentiel avec Taïwan, continueront à dominer la scène économique mondiale.

Les 12 prochains mois en diront plus sur les défis et les potentiels que les BRICS sont sur le point d'apporter jusqu'au prochain sommet.

Étant donné que le président russe n'a pas pu se rendre au sommet cette année après que la Cour pénale internationale (CPI) a lancé un mandat d'arrêt à son encontre, Vladimir Poutine a annoncé qu'il était prévu d'organiser le prochain sommet des BRICS à Kazan en octobre 2024.

D'ici là, nous connaîtrons peut-être le nom du nouveau bloc, ce qui semble être un défi pour le groupe qui a ajouté la première lettre de chaque nouveau membre à son nom jusqu'à présent.