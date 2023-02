Energie : comment parvenir à un véritable développement durable ?

Les énergies renouvelables représentent-elles vraiment l'avenir du développement humain ?

L'objectif de la Commission européenne de parvenir à un continent décarboné d'ici 2050 pourra-t-il être atteint ? Pour répondre à ces questions, des centaines d'experts se sont réunis à Madrid à l'occasion de la conférence SPIREC sur les énergies renouvelables.

Selon Pedro Linares, de l'Université pontificale de Comillas à Madrid, les objectifs climatiques se heurtent toujours à la volonté politique de mettre en œuvre des plans ambitieux :

"Pour atteindre les objectifs, il faut des politiques d'innovation et des politiques industrielles. Les gouvernements doivent promouvoir l'innovation qui ne peut être partout ; nous devons choisir les domaines dans lesquels nous voulons nous spécialiser et ensuite développer l'industrie qui mettra en œuvre cette innovation qui développera des produits compétitifs qui pourront se vendre sur les marchés et, en quelque sorte, profiter de cette transition pour créer des emplois et de la compétitivité dans l'industrie."

Pour atteindre les objectifs, il faut des politiques d'innovation et des politiques industrielles. Pedro Linares Université pontificale de Comillas à Madrid

Compte tenu des coûts croissants des énergies fossiles et de la nécessité d'atteindre la souveraineté énergétique, les renouvelables apparaissent comme une solution idéale.

Rana Adib est directrice exécutive de Ren21 : "Les énergies renouvelables peuvent soit capter l'ensemble du système énergétique, soit couvrir une partie de la consommation d'énergie avec des énergies renouvelables locales ce qui permettra de réduire les dépenses publiques ou privées dans les combustibles fossiles."

La conférence SPIREC de Madrid doit aider les gouvernements à mettre en œuvre leur feuille de route énergétique afin d'atteindre les objectifs de neutralité carbone.