L'Autriche, la Slovénie et l'Italie frappées par de nouvelles inondations

Trois semaines après des inondations dévastatrices, de fortes pluies s’abattent de nouveau sur plusieurs pays européens.

L’Autriche est frappée par des pluies torrentielles qui font monter le niveau des rivières, notamment dans le Tyrol, dans le sud du pays.

Des routes ont été coupées par précaution, la ligne ferroviaire du Brenner est interrompue à cause de coulées de boue.

La Slovénie de nouveau frappée

La Slovénie, qui a connu début août les pires inondations de son histoire, est également de nouveau sous l’eau.

L’ouest du pays est particulièrement touché. Des routes, des rues et des bâtiments ont été inondés, entraînant des problèmes de circulation. De nombreux villages sont isolés.

Non loin de là, la ville portuaire italienne de Trieste doit faire face à des pluies diluviennes et à des vents violents, emportant tout sur leur passage. Habitants et touristes font leur possible pour se mettre à l’abris.