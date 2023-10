Décès d'une femme en Ecosse dans la tempête Babet

Par Euronews avec AFP

Le Nord de l'Europe touché par le passage de la tempête Babet. L'Ecosse et l'Irlande font face aux pires inondations depuis plusieurs décennies.

Le passage de la tempête Babet dans le Nord de l'Europe a déjà fait un mort dans les highlands écossais. Le corps d'une femme a été retrouvé dans une rivière en crue... Des centaines d'habitants ont également été évacués dans cette région montagneuse du Nord du pays.

Le Danemark se prépare à des intempéries similaires. Les autorités ont averti qu'il pourrait s'agir de la pire tempête depuis plus de cent ans, et met en place des mesures d'urgence dans les régions le plus à risque.

"Nous sommes en train d'essayer de protéger cette zone des dégâts causés par les inondations. Et nous le faisons en construisant ces barrages, qui sont derrière moi, et dans lesquels nous sommes sur le point de verser de l'eau" explique Bjørn Møller, Agence de gestion des urgences.

La tempête a également fait des ravages en Irlande... Plusieurs villes du Sud du pays ont connu leurs pires inondations depuis de nombreuses années. Certaines personnes sont portées disparues depuis plusieurs jours.