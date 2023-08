La conquête du village de Robotyne redonne des ailes aux Ukrainiens mais les combats s'enlisent

Par euronews avec agences

L'Etat-major ukrainien capitalise sur la récente conquête du village de Robotyne. Mais l'avance ukrainienne reste lente.

Un sentiment d’urgence hante ce groupe d’opérateurs de drones ukrainiens dans la localité de Robotyne nouvellement conquise. La contre-offensive avance plus lentement que prévu, mais, selon le gouvernement, le contrôle de cette ville doit ouvrir la voie vers le sud, vers la péninsule de Crimée. Pourtant sur le terrain, les Russes résistent bec et ongles…

Le même sentiment règne dans les quelques localités du front sud que les troupes ukrainiennes ont libérées de l’occupation russe dans l’oblast de Donetsk. Les routes sont jonchées de traces des combats et des maisons en ruines bordent les deux côtés de la route. Les soldats savent que l'automne approche à grands pas et avec lui les pluies et la boue qui ralentiront toute avancée des chars...

Quand aux localités proches du front, l'évacuation des habitants se fait également dans la précipitation. Ainsi, dans la région de Zaporijjia, des dizaines de familles avec enfants ont été déplacées de force vers des zones plus sûres.

A Kupiansk, plus à l'est, le danger demeure imminent. Alors que l'Ukraine tente de percer vers le sud, l'armée russe tente, elle aussi, de contre-attaquer dans cette partie nord du pays que les troupes ukrainiennes ont reconquise lors d'une contre-offensive éclair il y a près d'un an.