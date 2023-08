L'Allemagne fait le pari de la géothermie pour atteindre ses objectifs climatiques

Par Kristina Jovanovski

L'Allemagne souhaite développer la géothermie sur son territoire. Un aéroport abandonné dans la banlieue de Berlin pourrait abriter la première centrale de la capitale.

Un aéroport abandonné dans la banlieue de Berlin pourrait être la clef vers l'indépendance énergétique allemande. Le gouvernement fédéral envisage d'y installer une centrale géothermique, une énergie renouvelable provenant du sous-sol.

Le chancelier Olaf Scholz a déclaré la semaine dernière que la géothermie devrait jouer un rôle primordial pour atteindre les objectifs d'énergie verte fixés pour 2030. Elle devrait être surtout utilisée dans le chaffauge des bâtiments résidentiels et administratifs.

La guerre en Ukraine a contraint l’Allemagne à réduire massivement sa dépendance au gaz russe. L’Association allemande de géothermie affirme que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour développer cette énergie. Mais le directeur général, Andre Deinhardt, précise que les obstacles restent nombreux :"nous n’avons pas assez d’argent sur le marché de la géothermie. Le gouvernement a pris certaines mesures dans ce sens, mais ce n’est pas assez rapide. Et puis nous devons être plus rapides, beaucoup plus rapides, pour autoriser ces installations géothermiques."

Une étude a révélé que l’énergie géothermique pourrait fournir plus d’un quart du chauffage de l’Allemagne.

Le gouvernement local de Berlin recherche actuellement davantage de sites pour l'énergie géothermique. Il prévoit de commencer à creuser en profondeur en 2025. Mais certains écologistes estiment que cela ne suffit pas et que le pays devrait éliminer complètement l'utilisation de combustibles fossiles.

"Il n’y a pas d’autre moyen de s’aligner sur l’accord de Paris et sur d’autres objectifs climatiques que les énergies renouvelables. C’est pourquoi il est si important que le gouvernement allemand cesse d’investir dans les énergies fossiles et commence à pousser très fort et uniquement en faveur d’énergies 100 pour cent renouvelables", explique Anike Peters, Chargée de campagne climat et énergie chez Greenpeace.

Les partisans de la géothermie affirment que cela contribura à rendre l'Allemagne autosuffisante... et que cette énergie est plus fiable que l'énergie solaire ou éolienne.

"Nous sommes indépendants, c'est moins cher, nous en avons dans toutes les situations, surtout s'il fait froid, et que nous n'avons pas assez de soleil. L'énergie géothermique est un flux de chaleur que vous avez à chaque fois - tous les jours, 24 heures sur 24" précise Andre Deinhardt, Directeur général de l'Association allemande de géothermie.