Le gouvernement grec présente son plan pour la préservation des forêts contre les incendies

Par Euronews avec AFP

Le Premier ministre grec a présenté son plan pour la protection des forêts et la prévention des incendies. Selon lui, plus de 150 000 hectares de terres ont brûlé cet été.

Le Premier ministre grec Kyriákos Mitsotákis a estimé jeudi 31 août que les zones brûlées cet été par les incendies de forêts "vont dépasser" les 150 000 hectares.

Une grande partie concerne la forêt de Dadia - que la Commission européenne considère comme le plus important incendie jamais enregistré en Europe. Le feu continue d'y sévir depuis 13 jours.

Critiqué par les partis d'opposition pour son inaction, le Premier ministre grec a annoncé de nouvelles mesures pour préserver les forêts : "plus de 100 drones seront capables de surveiller les points sensibles, souvent grâce à l'intelligence artificielle, afin d'être informés immédiatement d'un incendie lorsqu'il survient. Des capteurs de mesure de température, caméras dans tous les sites archéologiques et forêts à haut risque. Nous devons disposer de meilleures images satellite, nous souscrirons à des systèmes avancés d’enregistrement de la chaleur par satellite qui nous donneront des informations en temps réel sur la progression d’un incendie."

Les autorités grecques ont renforcé leurs équipes de lutte contre les incendies dans le nord-est du pays. Plus de 100 pompiers supplémentaires ont été déployés, avec plus de 10 avions et 7 hélicoptères venus de neuf pays européens. 20 personnes ont perdu la vie depuis le début des incendies.