Incendies de forêts en Grèce : quand les habitants financent leurs propres drones de surveillance

Pour lutter contre les incendies de forêt, et face au manque de moyens des pouvoirs publics, les habitants de certaines banlieues grecques ont investi leur propre argent dans des drones d'alerte.

Le cauchemar se répète chaque année : un imposant mur de flammes dévore les forêts, les terres agricoles et les habitations, forçant les animaux et les personnes à fuir pour sauver leur vie.

Avec leurs étés chauds et secs, la Grèce et ses voisins du sud de l'Europe connaissent chaque année des centaines d'incendies dévastateurs.

Rien que la semaine du mois d'août, les incendies ont tué 21 personnes en Grèce. Le plus meurtrier d'entre eux, en 2018, avait coûté la vie à plus de 100 personnes.

Les experts avertissent que le changement climatique risque d'exacerber les conditions météorologiques extrêmes et d'alimenter davantage d'incendies de forêt.

Cet été, un groupe d'habitants d'une banlieue verdoyante de la capitale grecque s'est uni pour empêcher le cauchemar de voir les flammes atteindre leurs maisons.

En moins d'une semaine, au début du mois d'août, un groupe initial de trois personnes partageant la même préoccupation s'est transformé en une communauté en ligne d'environ 320 personnes proposant des dons pour engager une société utilisant des drones à longue portée équipés de caméras thermiques comme système d'alerte précoce sophistiqué pour détecter les incendies de forêt avant qu'ils ne se propagent.

Il s'agit d'un système qui a fait ses preuves. Conçu et mis en place avec l'aide de Grigoris Konstantellos, pilote de ligne et maire de Vari, Voula et Vouliagmeni, des banlieues balnéaires du sud d'Athènes, les drones ont commencé à opérer l'année dernière.

"Nous ne l'avons pas découvert, nous l'avons créé", affirme Grigoris Konstantellos à propos du programme. "Nous nous sommes dit : "Pourquoi cette capacité n'existerait-elle pas ?".

Grigoris Konstantellos, pilote de ligne et maire du sud d'Athènes, montre sur son téléphone portable l'application d'un système d'alerte pour les drones Thanassis Stavrakis/AP

Le système semblait être la solution idéale pour les habitants inquiets des banlieues nord de Kifissia, Ekali et Nea Erithrea.

"Nous sommes tous inquiets, nous sommes tous anxieux", confie Melina Throuvala, psychologue et membre du groupe initial de trois personnes. "Nous ne voulons pas pleurer des victimes, ni voir notre environnement et nos forêts brûler, ni nos maisons menacées. C'était la principale motivation".

Dans le cas des incendies de forêt, la prévention est essentielle.

Exploités par des pilotes de drones ayant reçu une formation avancée leur permettant de voler au-delà de la ligne de visée visuelle et avec l'autorisation des autorités de l'aviation civile, les drones fournissent des images en direct et détectent les changements de température, alertant ainsi leurs utilisateurs dans les premières phases critiques avant la propagation d'un incendie.

Les premières minutes sont cruciales

Les drones fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les pilotes se relayant toutes les six heures.

"Les premières minutes sont les plus cruciales pour un incendie", explique Giorgos Dertilis, qui dirige l'unité locale de pompiers volontaires : "au début, il est plus facile d'éteindre le feu. Plus les minutes passent, plus notre tâche devient difficile".

Les unités de volontaires sont intégrées au système grec de protection civile et travaillent en étroite collaboration avec les services de pompiers professionnels. Comme il n'y a pas de caserne de pompiers dans la région de Kifissia, les volontaires peuvent souvent intervenir plus rapidement sur les incendies locaux.

La compagnie de drones opère depuis le quartier général des pompiers volontaires, ce qui leur permet de réagir immédiatement à tout signe d'incendie.

La valeur de ce programme est rapidement apparue.

Au cours des deux premiers jours, il a détecté un début d'incendie près d'un hôtel fermé, "alors quand nous nous sommes mis en route... nous savions que nous étions préparés à voir un incendie", a déclaré Giorgos Dertilis.

"Il est très important de savoir à quoi s'attendre", ajoute-t-il.

Selon Emmanouil Angelakis, directeur général de la société qui exploite les drones, l'innovation du système réside dans le fait qu'il comprend du personnel spécialisé, des logiciels, des serveurs et des antennes satellites, de sorte que "les drones, de jour comme de nuit, peuvent balayer toutes les zones forestières à l'aide de caméras thermiques et de capteurs et fournir des images en direct et les coordonnées de l'endroit où un incendie se déclare".

L'idée de ce système est née en juin 2022, après qu'un feu de forêt balayé par le vent s'est abattu sur la municipalité de Grigoris Konstantellos depuis une crête montagneuse. Alors qu'elles coordonnaient leur intervention, les autorités se sont rendues compte qu'elles avaient un problème.

Image en direct de l'incendie

"Nous poursuivions le feu", raconte le maire.

Les flammes se déplaçant rapidement, il était difficile de savoir où les camions d'eau étaient nécessaires.

"Nous ne pouvions pas voir les choses essentielles sur le terrain. Nous les voyions avec un certain retard, parce que nous n'étions pas en face d'eux", se souvient-il.

Un examen approfondi de l'intervention d'urgence a suivi.

"Nous avons constaté que ce qui nous manquait, ce n'était pas de poursuivre l'incendie, mais d'avoir une image en direct de l'incendie, de l'endroit où se trouvent nos ressources et de l'endroit où se trouve la menace", souligne Grigoris Konstantellos. Ils ont, alors, pensé aux drones.

Les pompiers utilisent déjà des drones pour couvrir une petite zone lors d'un incendie. Ce qu'il fallait, c'était voir le feu lorsqu'il se déclarait et l'arrêter dans son élan.

Le programme de prévention des incendies est né d'un contact avec la société de drones. Depuis un an et demi qu'il est opérationnel, il a permis de donner l'alerte 12 fois, explique Grigoris Konstantellos.

Un pilote de drone montre sur un écran les images en direct d'un drone à longue portée équipé de caméras thermiques et d'un système d'alerte sophistiqué, à Athènes Thanassis Stavrakis/AP

"Nous avons détecté des incendies à 3 h 30 du matin", explique le maire, "et lorsque nous avons envoyé la protection civile, elle n'a même pas pu trouver le feu. Nous pouvions le voir sur le drone".

Samedi, 270 éclairages ont déclenché six incendies à partir de 5h30 du matin. Les drones les ont vus immédiatement, a déclaré Grigoris Konstantellos, lundi.

Grâce aux images des drones retransmises en direct sur son téléphone portable, "nous avons bénéficié d'une coordination extraordinaire et, en moins de 40 minutes, nous avons éteint six incendies dans des endroits difficiles d'accès".

Les régions moins riches ne peuvent pas se le permettre

Les drones ont une portée de 15 km et sont équipés de haut-parleurs et de projecteurs pour avertir les personnes effectuant des travaux extérieurs interdits les jours à haut risque d'incendie, ou pour effrayer les pyromanes potentiels.

La municipalité mène même un programme pilote de prévention des noyades, dans le cadre duquel les drones peuvent larguer des gilets de sauvetage aux nageurs en détresse.

La municipalité paie 13 000 à 14 000 euros par mois pour une couverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : "pour une municipalité, c'est un chiffre viable pour avoir l'esprit tranquille face aux incendies", assure Grigoris Konstantellos.

Angelakis, de la compagnie de drones, a déclaré que l'initiative des habitants de Kifissia, financée par des fonds privés, "était la première fois que cela se produisait sur la base du volontariat et non d'un organisme public".

La municipalité voisine de Kifissia, Dionysos, a suivi, avec une opération financée par le secteur privé, dans les locaux de la mairie.

"Les habitants des zones plus pauvres seraient moins en mesure de se permettre un financement privé. Mais d'autres autorités municipales et régionales sont intéressées", affirme Grigoris Konstantellos, qui fait remarquer que le système peut être utilisé pour coordonner les réponses à d'autres événements tels que les inondations, les tremblements de terre ou les accidents de la route.

"Comme nous le disons dans l'aviation,un pilote bien formé est le meilleur dispositif de sécurité", déclare-t-il, "nous transposons cela à la protection civile et nous disons : "une ville bien préparée est la meilleure défense d'une ville contre la crise"".