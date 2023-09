Guerre en Ukraine : les Russes avancent à l'Est, les Ukrainiens au Sud

Par Euronews avec AFP

La contre-offensive s'accélère en Ukraine. La Russie affirme se rapprocher de Koupiansk a l'Est, tandis que l'Ukraine progresse en direction de la Crimée.

La contre-offensive s'accélère en Ukraine. Les deux camps affirment avoir réussi des percées significatives... Les troupes ukrainiennes au Sud et les Russes à l'Est. Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense assure notamment se rapproche de la ville de Koupiansk : "dans la direction de Koupiansk, la position tactique des unités de troupes "occidentales" a été améliorée en prenant le contrôle des places fortes et des hauteurs de l'ennemi."

Pendant ce temps, les troupes ukrainiennes ont fait des progrès "remarquables" sur le front Sud selon Washington. Le Pentagone estime également que la récente libération du village de Robotyne pourrait ouvir la voie vers la Crimée.

Au Nord aussi, Kyiv affirme résister aux attaques russes... Les autorités ont publié des images de destruction de fortifications russes dans la région de Kharkiv.