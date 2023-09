Tribune : "l'UE devrait cesser de délivrer des visas touristiques aux Russes"

Par Mark Temnycky, Journalist, Nonresident Fellow, Atlantic Council’s Eurasia Center

Empêcher les citoyens russes de se rendre à l'étranger les obligerait à réfléchir aux actions de leur gouvernement, selon le journaliste indépendant Mark Temnycky.

Cet article est une tribune de Mark Temnycky, journaliste indépendant qui couvre les affaires eurasiennes et chercheur non résident au Centre Eurasia de l'Atlantic Council.

Après avoir escaladé une montagne par une journée d'été humide, mes cousins et moi avons atteint le sommet de la forteresse Saint-Jean à Kotor. Nous avons pris le temps d'apprécier la vue depuis le sommet, à près de 300 mètres au-dessus de la ville côtière du Monténégro.

Après avoir repris notre souffle, nous avons fouillé dans notre sac et en avons sorti un drapeau ukrainien. Traditionnellement, nous prenons toujours une photo avec ce drapeau lors de nos voyages annuels.

Nous avons pris une seconde pour poser avec notre drapeau dans la forteresse et avons demandé à un touriste voisin de nous prendre en photo.

Mais un autre groupe de touristes nous a alors jeté un regard désagréable.

L'un d'eux a grogné en russe, les yeux froids de mépris.

Nous avons rapidement terminé de prendre notre photo, rangé notre drapeau et sommes redescendus de la forteresse. Alors que notre groupe poursuivait sa promenade, le malaise entre nous est devenu palpable lorsque nous avons croisé d'autres touristes russes qui nous ont jeté des regards similaires.

Tout le monde en Russie a-t-il vraiment subi un lavage de cerveau ?

Malheureusement, il ne s'agit pas d'un incident isolé. Après cette rencontre au Monténégro, j'ai vécu des événements similaires à Chypre et en Grèce.

Au cours de mes visites, des touristes russes n'ont pas hésité à me fixer du regard ou à me juger en tant qu'Ukrainienne.

C'est la Russie d'aujourd'hui. Au cours des 19 derniers mois, nombreux sont ceux qui ont qualifié à tort l'invasion russe de l'Ukraine de "guerre de Poutine", imputant la situation actuelle au président russe.

On pourrait affirmer que les Russes sont fortement influencés par la propagande... Mais dans un pays qui compte 143 millions d'habitants, difficile de croire que chaque citoyen a subi un lavage de cerveau.

Patriarshiye Prudy, un quartier de restaurants et de bars branchés, à la fin d'une journée ensoleillée à Moscou, août 2023. AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Mais la haine envers les Ukrainiens va bien au-delà de Vladimir Poutine. Selon des sondages récents, la plupart des Russes soutiennent l'agression de leur pays contre l'Ukraine.

Les participants à l'enquête ont également déclaré qu'ils souhaitaient que la guerre se poursuive. Il ne s'agit pas là d'opinions ou d'expressions d'un peuple épris de liberté.

On pourrait affirmer que les Russes sont fortement influencés par la propagande. Après tout, le Kremlin contrôle les médias et les centres de sondage en Russie.

Mais avec un pays de 143 millions d'habitants, il est difficile de croire que chaque citoyen a subi un lavage de cerveau.

Pendant que l'Ukraine brûle, les Russes vont à la plage

La guerre menée par la Russie a été dévastatrice. Au cours des 19 derniers mois, des dizaines de milliers d'Ukrainiens ont péri. De nombreuses villes et villages ont été ravagés.

L'agriculture ukrainienne a été détruite et certains experts estiment qu'il faudra plus de 1 000 milliards d'euros pour reconstruire le pays.

Pour ne rien arranger, un quart de la population ukrainienne est déplacée. Les Nations unies estiment que "90 % des réfugiés ukrainiens sont des femmes et des enfants".

En outre, l'Ukraine applique la loi martiale depuis le début de la guerre en février 2022, ce qui signifie que les hommes âgés de 18 à 60 ans ne peuvent pas quitter le pays.

En bref, ces hommes, femmes et enfants ukrainiens n'ont pas la possibilité de partir en vacances ou de vivre des aventures extravagantes cet été.

Au lieu de cela, ils vivent constamment dans la peur, essayant d'éviter les dangers de l'invasion russe en cours.

Pourquoi les touristes russes devraient-ils avoir le privilège de vivre de somptueuses vacances en Europe alors qu'ils soutiennent les atrocités commises par leur pays en Ukraine ?

Un homme blessé marche sur la place Krasna à Chernihiv, août 2023. AP Photo/Efrem Lukatsky

Alors que les Ukrainiens cherchent à se protéger de ces attaques, les citoyens de l'État agresseur vivent en paix. Selon un rapport de France24, 22,5 millions de citoyens russes ont voyagé à l'étranger en 2022, soit 3,4 millions de plus qu'en 2021.

Ces touristes se sont rendus dans des stations balnéaires et dans des grandes villes, pendant que des millions d'Ukrainiens se cachaient constamment dans des bunkers et des abris, pour se protéger des frappes russes.

Il y a là quelque chose de moralement répréhensible. Pourquoi les touristes russes devraient-ils avoir le privilège de vivre de somptueuses vacances en Europe alors qu'ils soutiennent les atrocités commises par leur pays en Ukraine ?

Les vacances sont un luxe, après tout

Pour être juste, la communauté internationale a déjà mis en œuvre des sanctions sévères à l'encontre de la Russie, comme le retrait de plusieurs banques russes de SWIFT, l'expulsion du pays du G20 et du Conseil de l'Europe, et l'interdiction pour des sportifs et des équipes russes de participer à des compétitions internationales. Mais il est possible de faire plus.

L'imposition de restrictions sur les visas touristiques enverrait un message fort aux Russes.

Les vacances et les voyages à l'étranger sont un luxe. Empêcher les citoyens russes de se rendre à l'étranger les obligerait à réfléchir à deux fois aux actions de leur gouvernement.

Des épices sont exposées sur des panneaux en anglais et en russe sur un marché dans une zone touristique de Belek, en Turquie, mars 2022. AP Photo/Riza Ozel

Jusqu'à présent, des millions de citoyens ont pu voyager librement, donnant la fausse impression que la situation en Ukraine est "normale".

Au lieu de cela, les Russes devraient être punis pour les actions de leur gouvernement.

Les vacances et les voyages à l'étranger sont un luxe. Empêcher les citoyens russes de se rendre à l'étranger les obligerait à réfléchir à deux fois aux actions de leur gouvernement.

L'UE reste divisée sur la question des touristes russes

Dans une certaine mesure, l'Union européenne a commencé à appliquer des restrictions. Des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Pologne ont déclaré qu'ils "interdiraient l'entrée aux Russes titulaires d'un visa de touriste de l'espace Schengen".

Ces pays estiment que les Russes ne devraient pas être autorisés à se rendre en Europe tant que l'invasion de l'Ukraine se poursuit.

Ils estiment également que des pressions supplémentaires devraient être exercées sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre.

Un homme pose à côté de photos du président russe Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping à Moscou, juin 2023. NATALIA KOLESNIKOVA/AFP or licensors

Mais l'UE est divisée. Alors que les pays d'Europe de l'Est sont favorables à des sanctions plus sévères, les pays d'Europe de l'Ouest ont une attitude différente.

Selon un rapport d'Euronews, l'Allemagne, la France, le Portugal et l'Espagne estiment que l'Europe ne doit pas se couper entièrement de la Russie.

Ces avis sont peu judicieux et ne font que signaler aux Russes que leur gouvernement peut continuer à agir à sa guise sans encourir de sanctions plus sévères.

La question du blanchiment d'argent

Outre le dilemme moral, l'interdiction des visas touristiques russes permettrait également de lutter contre l'afflux d'argent sale dans les grandes capitales européennes.

Pendant des années, les responsables européens ont réclamé des lois plus strictes pour lutter contre le blanchiment d'argent russe, pour le tracer. Il a aussi été question de mettre en place un groupe de travail pour examiner l'influence financière de la Russie en Europe.

Ces efforts ont été épuisés, et ils sont à la fois lents et chronophages.

La mise en œuvre d'une politique de visas qui restreindrait ou interdirait les touristes russes en Europe réduirait considérablement les flux d'argent russe.

La baie de Tivat et le port de Porto Montenegro, mars 2022 SAVO PRELEVIC/AFP or licensors

Pourtant, la mise en œuvre d'une politique de visas qui restreindrait ou interdirait les touristes russes en Europe réduirait considérablement le flux d'argent russe.

En outre, les gouvernements européens devraient continuer à geler et à saisir les avoirs des politiciens et des oligarques russes.

Cela permettrait de poursuivre les efforts de lutte contre la corruption dans les principales capitales européennes en éliminant l'utilisation de l'argent russe.

Il est temps de montrer que les actes ont des conséquences

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été meurtrière et catastrophique.

Mais alors que les Ukrainiens continuent de souffrir, les citoyens russes ont profité des avantages des voyages en Europe. Il est temps que l'UE adopte une position plus sévère à l'égard des visas touristiques russes.

La Russie doit être pénalisée au maximum pour sa guerre en Ukraine, et ces sanctions ne doivent pas être allégées tant que la guerre n'est pas terminée, que les frontières ukrainiennes de 1991 ne sont pas rétablies et que le pays n'est pas reconstruit.

Ce n'est qu'à ce moment-là que les Russes tireront les conséquences de leurs actes.

Les vacances et les voyages internationaux sont un luxe, pas un droit. Il est temps de l'apprendre aux Russes.

Chez Euronews, nous pensons que tous les points de vue sont importants. Contactez-nous à l'adresse view@euronews.com pour envoyer des propositions et prendre part au débat.