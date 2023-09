Par Euronews

La Mostra de Venise décerne un Lion d'or à Tony Leung pour l'ensemble de sa carrière et organise une flash mob en soutien au peuple iranien.

Pierfrancesco Favino et Toni Servillo sur le tapis rouge du Lido de Venise pour présenter "Adagio", le polar italien italien de Stefano Sollima autour d'une histoire de vengeance et de rédemption.

La 78e édition du festival du Film de Venise entre dans sa deuxième semaine et le jury décerne cette année un Lion d'or à Tony Leung pour l'ensemble de sa carrière.

L'acteur et chanteur hongkongais a joué dans trois film couronnés à la Mostra : "A City of Sadness" en 1989, "Cyclo" en 1995 et "Lust, Caution" en 2007.

À retenir ce week-end également au Festival de Venise cette flash mob organisée contre la politique de répression du régime iranien.

Damien Chazelle et les membres du jury de la Mostra se sont rassemblé sur le tapis rouge du Palazzo del Cinema pour dire leur solidarité avec les femmess et les hommes qui luttent pour leur liberté en Iran.