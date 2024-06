De grosses bulles à découvrir Venise, un horrible remède contre la dépression au XVIIIe siècle dans "Le bain du diable" : il y a beaucoup de bonnes choses à se mettre sous la dent cette semaine. La sélection d'euronews.

Les stars qui se produisent au festival de Glastonbury ne sont pas les seules à être entourées de fans - deux d'entre eux apportent une légère brise à l'heure où nous écrivons ces lignes.

En effet, alors que les vagues de chaleur commencent à s'abattre sur l'Europe, nous vous recommandons de rester au frais en visitant des expositions et des cinémas climatisés (de Kinds of Kindnessde Yorgos Lanthimos à A Quiet Place : Day One à Horizon de Kevin Costner :An American Saga de Kevin Costner - la saison des superproductions est en plein essor) [Ces liens sont en anglais].

Si vous préférez être à l'extérieur, une parade de la Fierté a lieu à Londres ce samedi (29 juin) tandis que les phases de groupe de l'Euro se poursuivent (c'est toujours une bonne excuse pour prendre un verre avec des amis).

Quelle que soit votre décision, ne manquez pas de jeter un coup d'œil à ce qui suit :

Expositions

Bulles vénitiennes" de Jiří Georg Dokoupil à la Biblioteca Nazionale Marciana (Venise, Italie)

Jiří Georg Dokoupil is forever crafting bubbles. Tom Wagner

Il n'y aura pas d'éclatement de bulles à l'exposition magique "Venetian Bubbles" de l'artiste tchéco-allemand Jiří Georg Dokoupil. Une exposition hypnotique de peintures de bulles de savon en 3D occupe le devant de la scène, aux côtés de huit des toutes premières grandes œuvres sculpturales en verre de Dokoupil, de sept peintures à grande échelle et d'une série d'œuvres créées sur papier. Innovantes et ludiques, ces œuvres révèlent le plaisir de repousser les limites de la fabrication du verre, tout en commentant le caractère glissant et éphémère de l'existence. L'exposition est ouverte jusqu'au 18 août.

Festivals et événements

Festival de Glastonbury (Somerset, Royaume-Uni)

Drones fly above the Pyramid Field during the Glastonbury Festival in England. Scott A Garfitt/Invision/AP

Sans doute le plus grand festival du Royaume-Uni, Glastonbury bat son plein - et heureusement, il fait moins chaud grâce au refroidissement des températures. Du soleil dans un festival de musique britannique ? Du jamais vu ! Coldplay, Cyndi Lauper, Little Simz, The Streets, Bloc Party, Jessie Ware, Gossip, The National, Avril Lavigne et bien d'autres artistes se produiront ce week-end. Même la célèbre artiste conceptuelle serbe Marina Abramović, qui demande à la foule de rester silencieuse pendant sept minutes. Cliquez ici pour savoir pourquoi (lien en anglais).

Même si vous n'avez pas de billets, les personnes résidant au Royaume-Uni peuvent suivre gratuitement les spectacles en direct sur le iPlayer de la BBC. Vous pouvez également suivre les mises à jour d'euronews Culture par l'écrivain Jonny Walfisz, qui est sur place et porte un superbe poncho.

Films

Le bain du diable

Actuellement en streaming sur Shudder et réalisé par le duo autrichien Veronica Franz et Severin Fiala(Goodnight Mommy, The Lodge), The Devil's Bath est basé sur des archives judiciaires historiques et met en lumière un chapitre jusqu'alors inexploré de l'histoire européenne, qui a vu des centaines de personnes - principalement des femmes - se "guérir" de leur dépression en se poussant au meurtre.

Dans sa critique, David Mouriquand, critique de cinéma d'Euronews Culture, écrit : "Un portrait sombre mais fascinant de la dépression féminine dans l'Autriche du XVIIIe siècle et des péchés du dogme religieux qui persistent encore aujourd'hui". Lisez sa critique complète ici (en anglais).

Séries télévisées

L'Ours, série 3 (Disney+)

Êtes-vous prêt pour plus de tensions relationnelles et de rêves brûlés par des traumatismes familiaux et gastronomiques ?

"Oui, chef !"

C'est bien, car "The Bear" est de retour. Jeremy Allen White incarne Carmen "Carmy" Berzatto, un chef talentueux mais tourmenté qui prend en charge la gestion du restaurant de son frère décédé à Chicago. Cette troisième saison se déroule comme d'habitude, avec Ayo Edebiri(Bottoms), Ebon Moss-Bachrach(Girls) et le reste de la distribution qui reviennent alors qu'ils s'attaquent aux épreuves et aux tribulations de la mise en place d'un restaurant étoilé au Michelin tout en essayant d'éviter que leur vie personnelle ne s'emballe.

Musique

Megan Thee Stallion : "Megan" (en anglais)

Megan Thee Stallion continue d'apporter de la chaleur avec son troisième album studio, "Megan". La rappeuse américaine de 29 ans l'a annoncé depuis un certain temps, en sortant le premier single "Cobra" en novembre 2023, puis "Hiss" en janvier et, plus récemment, "Boa", un titre fortement imprégné de culture pop qui sample "What You Waiting For ?" de Gwen Stefani et s'inspire du film Scott Pilgrim vs. the World d'Edgar Wright pour le clip vidéo. Dans un entretien accordé à L'Officiel (en anglais), Megan a qualifié cet album de "renaissance", avec l'expérimentation de différents sons et l'exploration de toutes les émotions. Préparez-vous à entendre des "womp, womp, womp, womp, womp, womp, womp, womp" pendant tout le week-end.