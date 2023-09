Par euronews

Jimmy Buffett est mort à 76 ans. Cet auteur-compositeur-interprète américain avait annulé des concerts en mai à cause de la maladie. Son plus grand tube, Margaritaville, , sorti en 1977; est associé à jamais à la ville de Key West. Jimmy Buffet avait découvert l'île de Floride dans les années 70, et son influence a marqué ses chansons.