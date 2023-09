Guerre en Ukraine : Kyiv avance sur le front Sud

Par Euronews avec AFP

Les forces ukrainiennes affirment avoir franchi la première ligne de défense russe près de Zaporijjia... A Kyiv, une alerte à la bombe perturbe le retour à l'école de milliers d'écoliers.

Les forces ukrainiennes affirment avoir franchi la première ligne de défense russe près de Zaporijjia... Une avancée cruciale sur le front Sud, après des semaines de tentatives infructueuses et après des semaines de déminage. L'état major affirme également avoir repris trois kilomètres carrés près de la ville de Bakhmout.

PUBLICITÉ

A Kiyv, le gouvernement mène une autre bataille : celle de la corruption. Ces dernières semaines, Volodymyr Zelensky a limogé plusieurs responsables militaires et membres de son cabinet. Le dernier en date : Oleksiï Reznikov.

Le Président ukrainien justifie sa décision : "j'ai décidé de remplacer le ministre de la Défense de l'Ukraine. Oleksiï Reznikov a vécu plus de 550 jours de guerre à grande échelle. Je pense que le ministère a besoin de nouvelles approches et d'autres formats d'interaction avec l'armée et la société en général."

Ailleurs, les bombardements russes dans la région de Donetsk ont fait deux morts et plusieurs maisons et voitures endommagées.

A Kyiv, la rentrée scolaire de 240 000 écoliers a été interrompue par une alerte à la bombe. Des secouristes et des policiers ont été déployés.