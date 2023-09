Guerre en Ukraine : le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est arrivé à Kyiv

Par Euronews avec AFP

Antony Blinken s'est rendu à Kyiv pour une visite surprise. Une nouvelle aide d'un milliard de dollars doit être annoncée pour soutenir le pays face à l'invasion russe.

Une visite surprise et symbolique à Kyiv : le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est rendu dans la capitale ukrainienne ce mercredi, quelques heures après une nouveau bombardement meurtrier dans l'Est du pays.

Ce nouveau voyage a pour but faire une première évaluation de la contre-offensive qui dure depuis trois mois, et rassurer Kyiv sur le soutien de Washington, qui prévoit de débloquer une aide financière d'un milliard de dollars.

"Je suis ici avant tout pour démontrer notre soutien continu et déterminé à l’Ukraine alors qu’elle fait face à cette agression. Nous avons constaté des progrès notables dans la contre-offensive, ce qui est très encourageant. Nous voulons nous assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin, non seulement pour réussir sa contre-offensive, mais également de ce dont elle a besoin à long terme pour disposer d'une forte capacité de dissuasion et de défense, afin qu'à l'avenir, des agressions comme celle-ci ne se reproduisent plus" a annoncé Antony Blinken.

Quelques heures plus tôt, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a également été accueillie dans la capitale ukrainienne.

Celle-ci a rendu hommage aux soldats tombés au combat depuis 2014 affichés sur le Mur des défenseurs près du Monastère Saint-Michel-au-Dôme-d'Or avant de se rendre au Parlement ukrainien.