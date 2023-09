La Grèce, la Moldavie et l'Ukraine rejoignent l'Initiative des Trois Mers

Par Catalin Lenta

La Grèce, l'Ukraine et la Moldavie rejoignent l'Initiative des Trois Mers, qui se tient cette année en Roumanie. Une réunion perturbée par les attaques russes sur les ports ukrainiens du Danube.

C'est dans un contexte tendu que se clôture l'Initiative des Trois Mers. La Roumanie, qui organise l'évènement, s'inquiète pour sa sécurité après une série d'attaques russes près du Danube. Des débris de drones russes ont même été décourvert sur son territoire.

Le Président roumain Klaus Iohannis appelle l'Europe à plus d'entraide : "ce forum cherchera à réduire le fossé entre l'Europe orientale et occidentale et à parvenir à plus de cohésion, de prospérité et de résilience en Europe orientale et centrale."

L'Initiative acceuille cepuis cette année une mer supplémentaire : l'Egée, représentée par la Grèce, devenue 13ème membre officiel. L'Ukraine et la Moldavie ont quant à elles été acceptées comme membres associés.

À l'Université Polytechnique de Bucarest, John Kerry a assisté aux tests de la centrale nucléaire modulaire NuScale, conçue en coopération avec les États-Unis. Elle doit remplacer plusieurs centrales au charbon dans la région.

Des milliards d'euros sont nécessaires pour parvenir, après des années d'investissement, à une meilleure connexion transfrontalière dans les domaines des transports, de l'énergie et de la numérisation. Et c'est sur ces investissements que les participants de ce sommet vont tenter de se mettre d'accord.